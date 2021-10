Friese Tandenpoetsweek voor 850 basisschoolleerlingen

In totaal krijgen ongeveer 850 basisschoolleerlingen bezoek van de studenten. GGD Fryslân en ROC Friese Poort organiseren deze week omdat zij zich willen inzetten voor een goede mondgezondheid. Tandenpoetsen is hiervoor de basis, samen met gezond eten.

GGD Fryslân en ROC Friese Poort werken samen

Tijdens de Tandenpoetsweek geven de studenten tandenpoetsles en voorlichting op verschillende basisscholen. Samen met GGD Fryslân bereiden studenten van ROC Friese Poort zich hierop voor. Dit doen zij met literatuuronderzoek, rollenspelen en het oefenen van presentatietechnieken. ROC Friese Poort leidt studenten op voor een veelzijdige baan als tandartsassistent. Ze hebben daarbij veel aandacht voor de praktijk waar de tandenpoetsles een mooie bijdrage aan levert.

Zo ziet goede gebitverzorging eruit

Een sterk gebit gaat een leven lang mee wanneer het gebit goed wordt verzorgd. Dat houdt in: twee keer per dag tandenpoetsen en twee keer per jaar naar de tandarts. In de Friese Tandenpoetsweek deelt GGD Fryslân video’s op social media waarin studenten tips geven voor een gezond gebit. Ouders en scholen kunnen voor meer informatie over tandenpoetsen terecht bij GGD Fryslân (via 088 22 99 222 of de GGD-website).