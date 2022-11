Friese Tandenpoetsweek voor 1200 basisschoolleerlingen

In totaal krijgen ongeveer 1200 basisschoolleerlingen bezoek van de studenten. GGD Fryslân en ROC Friese Poort zetten zich met de Friese Tandenpoetsweek in voor een goede mondgezondheid. Tandenpoetsen is hiervoor de basis, samen met gezond eten.

Esther de Vries, gezondheidsbevorderaar bij GGD Fryslân, vertelt: “Het is belangrijk om aandacht te besteden aan goed tandenpoetsen en gezonde eet- en drinkgewoonten. Uit onderzoek (Kindmonitor 2022) blijkt namelijk dat maar liefst 50% van de 8 tot 12-jarigen in Fryslân wel eens een gaatje heeft gehad.”

GGD Fryslân en ROC Friese Poort werken samen

Tijdens de Tandenpoetsweek geven de studenten tandenpoetsles en voorlichting op verschillende basisscholen. Samen met GGD Fryslân bereiden studenten van ROC Friese Poort zich hierop voor. Ze doen dit met literatuuronderzoek, rollenspelen en het oefenen van presentatietechnieken. ROC Friese Poort leidt studenten op voor een veelzijdige baan als tandartsassistent. Daarbij is veel aandacht voor de praktijk, waar de tandenpoetsles een onderdeel van is.

Zo ziet goede gebitverzorging eruit

Een sterk gebit gaat een leven lang mee wanneer het gebit goed wordt verzorgd. Dat houdt in: twee keer per dag tandenpoetsen en twee keer per jaar naar de tandarts. In de Friese Tandenpoetsweek deelt GGD Fryslân video’s op social media waarin studenten tips geven voor een gezond gebit. Ouders en scholen kunnen voor meer informatie over tandenpoetsen terecht bij GGD Fryslân (via 088 22 99 222 of de website van GGD Fryslân).