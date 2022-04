Friese Sleepbootdagen in Woudsend na vier jaar weer terug!

WOUDSEND - De Friese Sleepbootdagen konden in 2020 en 2021 niet doorgaan vanwege corona, maar na vier jaar komt evenement weer terug in Woudsend.

Dit jaar wordt de 17e editie van de Friese Sleepbootdagen georganiseerd van vrijdag 20 mei tot en met zondag 22 mei. De Sleepbootdagen bestaan sinds 1988 en de laatste editie was in 2018. Toen trokken de meer dan zestig klassieke sleepboten en opduwers, die midden in het dorp liggen, veel bekijks. De Friese Sleepbootdagen is een tweejaarlijks evenement voor jong en oud.