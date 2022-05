Friese Sleepbootdagen 2022 in Woudsend

WOUDSEND-Twee jaar uitstel vanwege corona is geen afstel: van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei worden de Friese Sleepbootdagen weer gehouden in Woudsend. Het is de 17e editie van het evenement, dat sinds 1988 wordt georganiseerd.

Het hele weekend liggen de Iewâl en de sloepenhaven vol historische sleepboten en opduwers. Op twee locaties in het dorp zijn oldtimers en stationaire motoren te bewonderen. Op zaterdag is er een speciale editie van de Boerenmarkt Woudsend. Op zondag spelen mienskipsorkesten uit het hele land op het Wâldseinder Muzykfestival.

Programma

De openingsceremonie op de Iewâl begint vrijdagavond om 19:30 uur, met het optreden van een shantykoor en de verkiezing van de nieuwe sleepbootschipper van Woudsend. Die zal de Sleepbootdagen om 20:15 uur officieel openen. Zaterdag en zondag zijn de boten en oldtimers vanaf 11:00 uur te bekijken. Op verschillende podia is livemuziek, met shantykoren op zaterdag en mienskipsorkesten op zondag. Dan sluiten de orkesten om 17:00 uur de Sleepbootdagen af met een gezamenlijk optreden.

Parkeren

Voor de veiligheid van iedereen wordt het evenementengebied afgesloten voor verkeer.

Om de te verwachten drukte in goede banen te leiden worden looproutes langs de diverse activiteitenlocaties aangegeven. Automobilisten kunnen voor 5 euro per dag parkeren op het terrein van de ijsbaan. Het - bewaakte - terrein aan de westkant van Woudsend is te bereiken via de Rondweg (N928).

Het volledige programma en overige publieksinformatie is te vinden op de website friesesleepbootdagen.nl

Organisatie

De Friese Sleepbootdagen worden georganiseerd door Ondernemersvereniging Woudsend, met hulp van vele sponsors en vrijwilligers. Van gemeente Súdwest Fryslân en Wâldseinder bedrijven tot winkels, cafés en restaurants, creatieve ondernemers en inwoners.