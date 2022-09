Friese rockmuziek op FrIIS Festival Oudega SWF

OUDEGA(SWF)- Op zaterdag 10 september staat Oudega (SWF) in het teken van FrIIS Festival op de lokale ijsbaan midden in het dorp. Maar liefst 150 dorpsbewoners en aanverwanten staan in wisselende samenstelling op het podium of werken anderzijds mee aan het evenement dat onderdeel is van Arcadia’s IIS én het UIT Festival Súdwest Fryslan.

Hits van muzikale hurdriders

Arcadia’s IIS-project wordt in Oudega aangegrepen om hits uit de jaren dat er ijs lag in het schaatdsorp aan de Oudegaaster Brekken van mooie nieuwe Friese teksten te voorzien. Het resulteert in zo'n 30 nieuwe Friese pop- en rocknummers van Kiss tot Franz Ferdinand en van Deep Purple tot Wham. De muziek wordt aaneengeregen door korte scenes gebaseerd op de historie van de bijna jubilerende ijsvereniging. Het geheel wordt uitgevoerd op de (berne) iisbaan midden in het dorp die voor de gelegenheid in een winterse setting wordt gebracht compleet met koek en zopie en strobalen.

Professionals en amateurs

IIS Productiecoach Anke Bijlsma werkt ook in deze voorstelling samen met acteur Gerrit Haaksma voor de verbindende verhaallijn. Rockband Dear Mr Fantasy en fanfare Eendracht Maakt Macht leggen de basis voor de muzikale uitvoering die verder bestaat uit veel lokaal talent en een koor. De voorbereidingen voor deze winterse voorstelling in september zijn in volle gang.

IIS als mienskipsprojekt

De organiserende Kulturele Kommisje wil met het FrIIS Festival vooral ook jongeren laten ervaren hoe verbindend het kan zijn om samen aan dit soort muzikale mienskipsprojekten deel te nemen. “Samen muziek maken of samen zingen werkt enorm verbindend” aldus plaatselijk iismaster Jannie Groenveld. Jannie: “En eigenlijk is de voorbereidingstijd ook gewoon de leukste tijd, iedereen is er helemaal druk mee en het geeft je veel energie. Het is een beetje het ‘ijsgevoel’ dat boven drijft. Die ijsjaren gun ik de jeugd ook zo. Hoewel dat misschien niet meer direct terugkomt wil ik ze enthousiast maken door samen met de ‘oude’ garde dit soort mooie projecten te organiseren en aan deel te nemen. Als wij het dan straks niet meer doen nemen zij het over. Dat is wat ik wil doorgeven aan de volgende generatie” aldus Jannie.

Professionele rockband

Dirigente Jeanette Valkema fungeert als muzikaal leider van de avond: “FrIIS wordt vast een prachtige avond, wat echt leuk is, is dat jong en oud meedoet en van amateur tot professional en dat het zo’n leuk en afwisselend programma is”. Jeanette dirigeert zelf het kinderkoor en het projektkoor dat voor deze gelegenheid is samengesteld. “Je merkt dat heel veel mensen het geweldig leuk vinden om te zingen en zeker zo richting de uitvoering worden alle repetities dan ook trouw bezocht”. Alle losse bijdragen bij elkaar brengen is nog een flinke uitdaging zo vlak na de zomervakantie met 150 deelnemers. Gelukkig werken we samen met allemaal enthousiaste mensen zoals de band Dear Mr Fantasy die als professionele rockband alle solisten begeleidt. Samen met EMM en dus zo’n 30 solisten uit het dorp maken we er weer wat moois van”.

FrIIS Festival

10 september 2022, 20.00 uur

IISbaan Aldegea SWF, De Wearen

Parkeren bij It Joo

Kaartverkoop via Doarpswinkel Aldegea of https://arcadia.frl/agenda/143553/friisfestival/

zolang de voorraad strekt