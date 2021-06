Friese primeur: Taalbuddy helpt taalmaatje bij ROC Friese Poort

SNEEK - De groep studenten met een taalachterstand groeit. Dat is één van de redenen waarom ROC Friese Poort gestart is met het keuzedeel Taalbuddy, Taalbuddy’s helpen studenten die moeite hebben met lezen en schrijven. Het keuzedeel wordt voor het eerst in Friesland aangeboden in samenwerking met Stichting Lezen & schrijven.

Studenten die zich inschrijven voor dit keuzedeel worden als ‘buddy’ gekoppeld aan een taalmaatje. Een taalmaatje is een student die moeite heeft met onderdelen binnen de Nederlandse taal. De studenten helpen deze taalmaatjes om hun taalvaardigheid te verbeteren. Docent en initiatiefnemer Renske Hania: ‘De studenten zijn hartstikke enthousiast en ze leren er erg veel van!'

Speeddatesessies

Onlangs zijn er speeddatesessies georganiseerd, dat zijn momenten waarop taalbuddy’s en taalmaatjes kunnen kennismaken. Als er vervolgens een klik is, dan worden ze aan elkaar gekoppeld. 6 studenten hebben zich eerst aangemeld voor het keuzedeel ‘Taalbuddy’. Ze zijn gestart met een training over normen en waarden, deze werd gegeven door Solidair Friesland. Het taalmaatje kan aangeven wat zijn of haar leerdoelen zijn, samen kunnen ze dan plannen maken hoe ze hiermee aan de slag kunnen.

Studente Laura van der Goot is al eerder gestart met Taalbuddy. Ze is gekoppeld aan Malak uit Syrië. Malak is 18 jaar en woont met haar drie broertjes en ouders sinds 3 jaar in Nederland . Laura “We spreken iedere week ergens af. Soms op school, zodat ik Malak kan helpen met haar opdrachten of we doen een spelletje. Meestal spreken we af in de stad. Malak vind de Nederlandse taal best lastig, maar ze vertelt steeds meer en wordt opener. Als je Taalbuddy wilt worden, dan is het vooral belangrijk dat je iemand wilt helpen en daar tijd in wilt steken. Daarnaast is het sociale aspect van belang”.

Keuzedeel Taalbuddy

Docent en mede initiator Ingrid Koopmans “We hebben verschillende projecten lopen om de studenten met een taalachterstand extra te helpen met het beheersen van de Nederlandse taal. Het opzetten van het Keuzedeel Taalbuddy is een prachtig resultaat hiervan!”.

Studenten die worden opgeleid tot onderwijsassistent of pedagogisch medewerker kunnen het keuzedeel Taalbuddy kiezen. Ze moeten wel een goede beheersing van en affiniteit met de Nederlandse taal hebben. Taalbuddy’s leren in dit keuzevak om didactische en coachende vaardigheden te verbeteren, maar ook sociale vaardigheden zijn belangrijk. Daarnaast worden ze getraind in het planmatig werken en leren ze omgaan met (culturele) verschillen. Renske Hania: “Maar het belangrijkste is dat ze medestudenten helpen hun taalvaardigheid te verbeteren. En daardoor worden ook de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van het taalmaatje versterkt.”