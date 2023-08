Friese partij Nieuw Sociaal staat open voor samenwerking met Omtzigt

SNEEK- De lokale politieke partij Nieuw Sociaal in Súdwest-Fryslân staat open voor samenwerking met de partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt.

Raadslid Jacoline Engelmoer bevestigt na berichtgeving van het Friesch Dagblad dat er contact is tussen de beide partijen. De ideeën van de partij van Omtzigt zijn gebaseerd op zijn boek Nieuw Sociaal Contract.

Nieuw Sociaal is voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ontstaan na het vertrek van drie CDA'ers uit de fractie van Súdwest-Fryslân. Namens de partij zitten Pieter Greidanus en Engelmoer in de gemeenteraad.

De raadsleden spraken meerdere keren met Omtzigt zelf en zeggen dat hij ze ook regelmatig succes wenst met hun werk in de raad.

Engelmoer zegt dat Nieuw Sociaal de nieuwe partij wil steunen bij de verkiezingen, als dat nodig is. Of de Friese partij onderdeel wordt van Nieuw Sociaal Contract, is nog niet zeker.

"Wij staan er open in, maar we moeten eerst met elkaar om tafel", zegt Engelmoer.

Meerdere mensen binnen de partij in Súdwest-Fryslân zouden interesse hebben om op de lijst voor de Tweede Kamer te komen. "Maar het is nog te vroeg om daar echt wat over te kunnen zeggen", aldus Engelmoer.

Bron: Omrop Fryslân