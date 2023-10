Friese musea beginnen de herfstvakantie vrijdag cool, onder andere het Fries Scheepvaartmuseum en Kazemattenmuseum

Kom voor nachtvissen met vreemde figuren naar het Scheepvaartmuseum in Sneek. Kinderen kunnen hier een vis bouwen van hout met een lampje eraan. En wist jij dat er onder de Prinsentuin in Leeuwarden een heel grote kelder ligt? Daar bewaart het Historisch Centrum Leeuwarden het archief van de stad en de 35 dorpen in de gemeente. Of ga jij liever sterrenkijken in het Observeum in Burgum? Of neem een zaklamp mee naar Nij Beets voor een speurtocht langs huisjes en een molen. Kijk voor alle deelnemers en hun activiteiten op www.museum.frl/coolekidsnacht.

Zesde editie

Al vanaf 2018 is de Coole Kidsnacht een succes. “Het is zo’n speciale museumervaring, die heb je overdag nooit. Zeker ook met een speciaal programma voor kinderen”, aldus Mirjam Pragt van Museumfederatie Fryslân.

De Coole Kidsnacht is een initiatief van het Fries Educatief Platform (FEP) en Museumfederatie Fryslân. Doel is om kinderen te laten ervaren dat een museum behalve leuk en leerzaam ook avontuurlijk kan zijn.

Deelnemende musea

Stichting Amelander Musea, Observeum in Burgum, It Damshûs in Nij Beets, Museum Dokkum, Fries Scheepvaartmuseum in Sneek, Museum ‘t Kiekhuus in Wolvega en het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand. In Leeuwarden het Natuurmuseum Fryslân, Fries Museum en het Historisch Centrum Leeuwarden.