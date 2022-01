Friese musea: 40% minder bezoekers, maar drukke zomermaanden

SNEEK- Museumfederatie Fryslân kijkt samen met haar leden, 68 Friese musea, met gemengde gevoelens terug op 2021. Een bewogen jaar waarin de museumdeuren meermaals moesten sluiten en weer open mochten, en waarin de qr-code zijn intrede deed aan de museumkassa. Net als in 2020 verwelkomden de Friese musea afgelopen jaar zo’n 40% minder bezoekers dan in 2019.

Net als andere sectoren kampten musea in 2021 met de gevolgen van de coronamaatregelen. Het eerste half jaar bleven de deuren gesloten, in juni mochten ze weer open. Na een rustige start wisten bezoekers de musea weer massaal te vinden. Dit zorgde voor een positieve boost en een aantal drukke zomermaanden. In het najaar volgden strengere maatregelen voor toegang, waaronder de qr-code. Op 19 december sloten opnieuw de deuren.