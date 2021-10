Friese Molendag ook in Woudsend

WOUDSEND- Op de tweede zaterdag van oktober wordt weer de Friese Molendag georganiseerd. In heel Friesland zijn de molens dan zoveel mogelijk geopend ter bezichtiging. Bij voldoende wind zijn de meesten daarvan ook in werking te zien.

In onze provincie zijn gelukkig nog diverse molens bewaard gebleven. Het zijn monumentale fabrieken werkend op de wind. Van poldermolens tot korenmolens, van kleine spinnekopjes tot grote houtzagers.

Zo'n grote monumentale houtzager staat in Woudsend. Zaterdag is de molen

geopend van 9:00 tot 19:00 uur. Er wordt gehoopt op mooi weer en bij genoeg

wind kunnen de boomstammen uit het water worden gesleept en in de molen verzaagd worden tot planken. Net zoals dat 300 jaar geleden ging. En dat wil het

publiek natuurlijk graag zien. Daarnaast worden er rondleidingen gegeven. Bovenop de stelling van Houtzaagmolen 'De Jager' kunnen de belangstellenden genieten van het fraaie uitzicht over Woudsend.



Meer informatie over de Friese Molendag is te vinden op