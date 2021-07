Friese Missen overhandigen eerste exemplaar boek ‘Be Happy’ aan Miss Beauty of the Netherlands 2018

LEEUWARDEN-Op woensdag 14 juli 2021 overhandigden Alysha Bunicich Miss Beauty of Friesland, Zana Udo Miss Teen of Friesland en Suzette van der Pol Miss Intercontinental Friesland een exemplaar van hun kinderboekje ‘Be Happy’ aan Margaretha de Jong, Miss Beauty of the Netherlands 2018. De opbrengst van het boekje gaat naar de Linda Foundation. Een stichting die zich inzet voor kinderen die in Nederland in armoede leven.

De drie Friese Missen vertegenwoordigen Friesland op 28 augustus 2021 tijdens de finale van de Miss Beauty of the Netherlands verkiezing 2020/2021. Omdat de deelnemers zich moeten inzetten voor een goed doel hebben de drie Friese Missen samen een kinderboekje uitgegeven met als titel ‘Be Happy’. Het betreft een boekje met lees- en luisterverhaaltjes voor kinderen vanaf 7 jaar. Het voorwoord in het boekje is Friestalig. Daarmee willen de dames Friesland op de kaart zetten.

Het kinderboekje is geschreven vanuit de veelbelovende missies van de dames. ‘We willen kinderen laten zien dat alles mogelijk is. Maar ook dat we met z’n allen heel veel moeten doen, om er een mooie wereld van te maken. We willen veel positieve gedachten de wereld in sturen en hopen dat ons boekje daaraan bijdraagt. De verhaaltjes zijn door onszelf geschreven. Vertellingen waar kinderen iets van kunnen leren.’ Ook Margaretha is enthousiast. ‘Ik begeleid de dames op weg naar de landelijke verkiezing op 28 augustus en ben super trots op ze. Het is een erg leuk boekje geworden. Het stimuleert jonge kinderen om het beste uit zichzelf en hun leven te halen,’ aldus Margaretha.

Naast diverse activiteiten op weg naar de finale van de Nederlandse Miss Beauty en Miss Intercontinental verkiezing, moeten de deelnemers zich inzetten voor een goed doel. Wederom is voor de Linda Foundation gekozen. Deze stichting zet zich in voor kinderen die in Nederland in armoede leven.

Het boekje bestaat uit 80 pagina’s, is voorzien van prachtige illustraties en kost tien euro. Dit bedrag komt volledig ten goede aan de Linda Foundation. Het boekje kan besteld worden door een mail te sturen aan zanaudo@gmail.com.