Friese leerwerkbedrijven lanceren campagne gericht op bedrijfsleven

Omdenken

Het unieke idee achter de campagne is om reguliere bedrijven te laten solliciteren naar medewerkers van de werkleerbedrijven. Een mooi voorbeeld van omdenken. “Ik vind het ontzettend leuk om mee te werken aan de campagne en ik ben blij met het resultaat. Ik hoop dat er snel een werkgever naar mij gaat solliciteren”, aldus één van de talenten. De mensen die een werkplek buiten de deur zoeken zijn stuk voor stuk talentvol en hebben bedrijven ontzettend veel te bieden. Bedrijven bewijzen niet hen, maar zichzelf een gunst door hen aan te nemen. De campagne gaat uit van de kracht van de talenten. Bij de start van de campagne staan maar liefst vijftien medewerkers centraal. Na de lancering op 25 mei worden steeds weer nieuwe talenten geëtaleerd op het online platform ‘Solliciteer naar talent’ (solliciteernaartalent.frl).

Waarde

Ray Geerling, interim-directeur Empatec: “Met deze campagne willen we bedrijven prikkelen om op een andere manier naar hun personeelsbestand te kijken. We bieden waardevolle mensen die heel goed tot hun recht zouden komen bij reguliere werkgevers.“ Jan Knol, directeur van werk-/leerbedrijf NEF: “Werk is meer dan alleen een inkomen. Een sociale omgeving, collega’s, het gevoel van waarde te zijn. En wat is het dan mooi dat we de verbinding op deze wijze verder kunnen uitbouwen met ondernemers in de regio die juist op zoek zijn naar dit soort talent.” Alex Bonnema, directeur van Caparis, is het volmondig met zijn collega-directeuren eens. “De ervaring is dat werkgevers vaak enthousiast zijn wanneer ze eenmaal de stap hebben gezet en iemand via Empatec, NEF of Caparis in dienst hebben genomen. Onze mensen zijn loyale en hardwerkende medewerkers. Geweldig dat we nu als Friese sociale werkbedrijven samen campagne om voeren om deze talenten aan een mooie werkplek te helpen.”

Op de foto: Auke van der Kooij werkt als magazijnmedewerker bij één van de werkleerbedrijven en wil graag doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven.