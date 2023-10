Friese jongeren liftend door Europa

SNEEK- Maandag 23 oktober 2023 is de start van de Liftwedstrijd voor Friese jongeren! Van 9:00 uur tot 10:00 uur is er een uitzwaai moment en worden de jongeren door middel van een sketch van Friese rapper en influencer ‘Raptiel’ op het station van Leeuwarden nog eens extra aangemoedigd.

Stichting Doe Maar! Project 11 en MDT Divers (Maatschappelijke Diesttijds) organiseren een liftwedstrijd voor en met jongeren van 18+ uit Friesland. Maandag 23 oktober 2023 starten er vier koppels vanaf het station van Leeuwarden richting Genua, Italie.

Van 9:00 uur tot 10:00 uur is er een uitzwaai moment, krijgen de jongeren een kleine speech van Tsjeard Hofstra, pro-lifter uit Wommels en zal de Friese rapper en influencer ‘Raptiel’ een korte sketch doen net voordat de jongeren echt gaan starten.

GPS trackers

Na verschillende bijeenkomsten hebben de jongeren zelf hun route bepaald. Dag 1 liften de jongeren van station Leeuwarden naar de Ardennen (België), Dag 2 liften de jongeren naar Dijon in Frankrijk, Dag 3 gaan ze met z’n allen naar Tessin in Zwitserland en Dag 4 eindigen de jongeren in Genua, Italië.

Tijdens de start worden er GPS trackers uitgedeeld voor in de backpacks, waarmee de thuisblijvers de wedstrijd kunnen volgen via de app: SpotterGPS. Op deze manier kunnen ouders, familie vrienden en kennissen de wedstrijd op de voet blijven volgen en kijken wie er op kop ligt. Wat een mooie tocht wordt dit.

De reden voor Stichting Doe Maar

Ontmoeting tussen jongeren, uit je comfortzone durven komen, samenwerken en plezier maken met elkaar! Als voorbereiding moesten de jongeren zelf een sponsor bedrag binnenhalen van 300 euro en hebben ze vanuit MDT Divers een bedrag toegekend voor verblijf onderweg en voorziet die hun na de wedstrijd nog een certificaat. Nieuwsgierig naar dit project? Kijk op www.mdt.frl. Tijdens de wedstrijd zijn er nog extra punten te verdienen door opdrachten te behalen onderweg en krijgt het winnende liftteam een mooie prijs.

Tijdens de reis rijden jongerencoaches Julia Vellinga en Mireille Muller mee in een bus voor eventuele begeleiding. Deze bus is gesponsord door AutoHopper Sneek.

Volg ons op onze Instagram-en/of Facebookpagina: @stichtingdoemaar of kijk op onze website: www.stichtingdoemaar.nu om op de hoogte te blijven van de leuke ontwikkelingen.