Friese Huiskamerfilmfestival in handen van jongeren

LEEUWARDEN- Gezocht: Friese jongeren die een filmfestival willen leiden. ,,We willen jongeren graag eigenaar maken van het Huiskamerfilmfestival”, zegt Eline van Diggelen, één van de organisatoren. Het festival tovert Fryslân in het tweede weekeinde van oktober om tot één groot filmgala met tientallen thuisbioscopen.

Om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn tenminste tien nieuwe, jonge filmfestivalmakers nodig die iets te vertellen hebben. Filmprogrammeurs, maar ook vormgevers, social media-junkies en creatieve organisatietalenten mogen zich melden.

Het Huiskamerfilmfestival zoekt jongeren en studenten tussen de 15 en 22 jaar. ,,Er moet veel meer naar jongeren worden geluisterd. Juist nu is dat heel erg nodig.” Film als middel dus. Met de bedoeling dat mensen bij elkaar gaan zitten en in gesprek gaan. ,,Zware onderwerpen worden meestal lichter in een gemoedelijke sfeer”, zegt Van Diggelen, filmmaker en docent aan hogeschool NHL Stenden.

Het festival is in het weekeinde van 14 en 15 oktober . Het is de bedoeling dat de thuisbioscopen zelf hun kaartjes verkopen. Het plan is om minimaal vijftig locaties te vinden. Dat mogen huiskamers zijn, maar ook speciale plekken een kerk, dorpshuis, ijsbaan, voetbalclub of zuipkeet.