Friese huiseigenaren kunnen nog voordeliger verduurzamen door hogere rentekorting

De regeling is verlengd tot augustus 2024 en de korting van 0,5% is door de provincie verhoogd naar 1%. Woningeigenaren van 75 jaar of ouder met beperkte leenruimte maken nu ook aanspraak op financiering. De rentekortingsregeling biedt mensen die willen verduurzamen, maar daar niet direct de middelen voor hebben, de mogelijkheid om laagdrempelig te investeren in energiebesparende maatregelen.

Lening Warmtefonds

Eigenaar-bewoners van Fryslân kunnen nu met een extra korting de lening bij het Warmtefonds aanvragen voor verschillende energiebesparende maatregelen zoals, isolatiemaatregelen, zonnepanelen, het aansluiten op een warmtenet of een (hybride) warmtepomp.

VvE’s kunnen naast deze energiebesparende maatregelen ook de overstap naar duurzame warmte financieren. De advies en begeleidingskosten die de VvE maakt om deze stappen te gaan zetten kunnen ook onderdeel zijn van de financiering.

Rentekorting

,,Wêrom dizze Fryske ferheging? Mei dizze oanpassingen wolle wy de Fryske Enerzjytransysje in boost jaan. Wy ferbreedzje de doelgroep en ferheegje de rintekoarting. Op dizze wize hoopje we dat noch mear minsken harren hûs ferduorsumje sille. Troch de hege enerzjyprizen sjogge wy in omslach en pakke wenningeigeners harren wenning yntegraler oan. Trochdat dat mear ynvestearringen freget komme wenningeigeners earder út by eksterne finansieringsmooglikheden. Derfoar is de Enerzjybesparliening in goede opsje,” aldus Energiegedeputeerde Sietske Poepjes.