Friese helden in reizend Festival Overmorgen

SNEEK- Eén festival, vijf weekenden lang, in vijf theaters in vijf Friese steden: Festival Overmorgen gaat vrijdag 2 september van start in Heerenveen. Daarna reist het naar Sneek, Franeker en Drachten, om in Leeuwarden te eindigen. Vijf nieuwe voorstellingen reizen mee en iedere stad heeft een ander, gratis, randprogramma.

Er is muziek, theater, kunst, multimedia, performance en een meereizend verhalen kunstwerk, allemaal van makers uit Friesland. Ook Café Overmorgen trekt met het festival mee. Het festival is een gezamenlijk initiatief van het Heerenveense Posthuis Theater, Theater Sneek, Schouwburg De Lawei in Drachten, De Koornbeurs Theater en Film in Franeker en de Leeuwarder Stadsschouwburg De Harmonie.

De vijf theaters willen publiek en makers na de afgelopen corona-jaren weer met elkaar verbinden. Zodat er ook ‘overmorgen’ nog theater, muziek, kunst en cultuur wordt gemaakt voor en door inwoners van Fryslân. Vandaar de naam.

Thema Helden

Het thema van het festival is Helden. De theatermakers kozen hun eigen helden voor de voorstellingen, gebaseerd op wat er lokaal leeft. In Heerenveen staan muzikale helden centraal, in Sneek een moeder in armoede, in Franeker visionair en amateur sterrenkundige Eise Eisenga, terwijl de voorstelling in Drachten handelt over nieuwkomers en die in Leeuwarden over genderidentiteit en acceptatie.

Het meereizende verhalen kunstwerk van Eva Koopmans heeft als uitgangspunt dat iedereen de held is van zijn eigen levensverhaal. Mensen kunnen er met een druk op de knop hun eigen verhaal vertellen én luisteren naar wat voorgangers hebben ingesproken.

Prijzen

De prijzen van de voorstellingen zijn zo laag mogelijk gehouden: € 15,- per stuk. Wie een kaart voor drie voorstellingen tegelijk koopt is met € 35,- goedkoper uit dan met losse kaartjes. Uitzondering op de prijs is de voorstelling BINGO!, die zelfs maar € 3,- kost en in Leeuwarden en Franeker gratis te bezoeken is. Alle randprogramma’s zijn gratis toegankelijk, net als Café Overmorgen.

Festivalweekenden:

vrijdag 2 t/m zondag 4 september, Heerenveen

vrijdag 9 t/m zondag 11 september, Sneek

vrijdag 16 t/m zondag 18 september, Franeker

vrijdag 23 t/m zondag 25 september, Drachten

vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober, Leeuwarden