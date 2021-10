Friese Genealogische Contactdag 2021

LEEUWARDEN- De Genealogische Contactdag op zaterdag 6 november bij Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het grootste Friese evenement op het gebied van familiegeschiedenis. Editie 2021 van de Friese Genealogische Contactdag staat in het teken van water: de binnenvaart, de schippers, hun schepen, hun familiegeschiedenis, hun werk en de sociale omstandigheden.

Op het programma staan diverse lezingen, rondleidingen door depots en stadswandelingen. Bij Tresoar is een genealogische informatiemarkt en is het Historisch Reisbureau geopend voor bezoekers met vragen over hun (familie)geschiedenis. Ook het Historisch Centrum Leeuwarden is deze dag geopend. Tussen 13.00 en 16.00 uur kan de Oldehove gratis worden beklommen.



De Genealogische Contactdag wordt georganiseerd door de NGV Afdeling Friesland, Genealogisch Wurkferbân van de Fryske Akademy, de Stichting FAF, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar.



Bekijk de websites van Tresoar en HCL voor het meest actuele programma.



Dit evenement is alleen toegankelijk op vertoon van een coronatoegangsbewijs. De toegang is gratis.