Friese gemeenten in de bres voor gelijke beloning werknemers sociale werkbedrijven

SNEEK- De Gemeente Súdwest-Fryslân dient met steun van de andere zeventien Friese gemeenten een motie in bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om aandacht te vragen voor de financiële situatie waarin veel medewerkers van sociale werkbedrijven verkeren. Zij krijgen geen compensatie voor gestegen kosten door de inflatie, terwijl medewerkers die onder de cao Gemeenten vallen er wel gemiddeld 9% op vooruit gaan. In sommige gevallen doen zij hetzelfde werk, maar zit er nu een fors verschil in beloning.

In februari werd bekend dat er een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren komt. Per 1 januari 2023 gaan zij er gemiddeld 9 % op vooruit. Mensen met een arbeidsbeperking, die via sociale werkbedrijven of met loonkostensubsidie aan het werk zijn, krijgen deze verhoging niet. Dat verschil in arbeidsvoorwaarden

voor de verschillende groepen werknemers waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn is niet uit te leggen, vinden de Friese gemeenten. Ook het leven van deze medewerkers is fors duurder geworden. Het gaat om een kwetsbare groep mensen die onder de cao ‘Sociale werkvoorziening’ of de cao ‘Aan de slag’ vallen.

Wethouder Marianne Poelman: “We vinden dit een onacceptabele situatie die zorgt voor scheve verhoudingen. Zo zien we verschillen bij medewerkers in de groenvoorziening, waarbij de een onder de gemeente cao wel een loonsverhoging heeft gekregen, maar de collega die via het sociaal werkbedrijf werkt of met loonkostensubsidie, er niet op vooruit gegaan is. Terwijl ze hetzelfde werk doen.”

“Wij betreuren deze ongelijke situatie. Met deze motie geven we als Friese gemeenten een krachtig signaal af dat dit absoluut niet gewenst is”, voegt Caroline de Pee, portefeuillehouder VFG commissie Werk en Inkomen hier aan toe.

Oproep aan het VNG-bestuur

Er is structureel geld nodig voor een betere en gelijke beloning van deze collega’s. Gemeente Súdwest-Fryslân verzoekt daarom het VNG-bestuur om er bij het kabinet op aan te dringen deze groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te compenseren. Ook vragen ze het kabinet om de huidige reiskostenvergoeding te verhogen naar € 0,21 per kilometer, zodat ook dit weer op één lijn ligt met het landelijk beleid rond de belastingvrije kilometervergoeding. De motie wordt op 1 juni ingediend bij de VNG met het verzoek deze te behandelen tijdens de Algemene Ledenvergadering bij het jaarlijkse VNG congres op 14 juni 2023. Alle andere Friese gemeenten steunen deze motie.

Sociale werkbedrijven in Fryslân

In Fryslân zijn drie sociale werkvoorzieningen, Caparis, Dokwurk en Empatec. Hier krijgen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet en wet Nieuw Beschut werk een ontwikkel- of werkplek om deel te nemen aan de maatschappij. In de week van 22 mei legden zij het werk neer met een stakingsestafette om aandacht te vragen voor deze problematiek.