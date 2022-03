Friese familie maakt nieuwe serie voor Omrop Fryslân Tsjil

FRYSLAN - Omrop Fryslân Tsjil komt met een nieuwe serie voor de middenbouw. De serie, met de naam 'André & Alfred: De Kartonnen Tijdmachine', is bedoeld voor de jonge kijkers en gaat over de Friese geschiedenis.

'André & Alfred: De Kartonnen Tijdmachine' is een avontuurlijke serie met poppen. Wat de serie bijzonder maakt is dat deze bedacht is en gemaakt wordt door één familie, de familie Dinjens-Brouwer uit Leeuwarden. Zoon Lennart (12) en vader Tonnie hebben de serie ontwikkeld en spelen de hoofdpersonen André & Alfred. Moeder Rimy verzorgt de styling en zoon Victor (9) draait ook mee op de filmset.



André en Alfred, de slimme zoon en impulsieve vader, moeten samen grote gevaren overwinnen. Ze onderzoeken de Friese geschiedenis met hun tijdmachine. Ze nemen de jonge kijkers mee op avontuur en proberen te achterhalen wat zich schuil houdt achter al die onderwerpen.



De serie heeft als doel kinderen met grappige avonturen te interesseren voor de Friese geschiedenis. "Bern en professionals meitsje dizze rige tegearre, wêrby't de ynhâld en grappen út de kreativiteit en belibbing fan bern ûntstiet. Sa biedt de rige op in fleurige en grappige wize in earste stap nei de kennis fan de bysûndere skiednis fan Fryslân", zegt eindredacteur van Omrop Fryslân Tsjil, Janjelle Ringnalda.

De familie Dinjens-Brouwer

Lennart, zijn ouders Tonnie en Rimy en broertje Victor werken allemaal mee aan de serie. Tonnie en zoon Lennart filmen en spelen de hoofdpersonen André & Alfred. Moeder Rimy zorgt voor de kleren en speelt Sofia in de serie. Broertje Victor draait mee op de filmset en speelt Terry. Het hele gezin Dinjens-Brouwer werkt dus mee aan deze nieuwe serie voor Omrop Fryslân Tsjil.

Omrop Fryslân Tsjil is het platform voor kinderen en jongeren van 2 tot 15 jaar. De nieuwe serie 'André & Alfred: De Kartonnen Tijdmachine' staat vanaf nu online op Omropfryslan.nl/tsjil.