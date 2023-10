Friese Energietafel coördineert aanbesteding subsidieplatform isolatie woningen

LEEUWARDEN- De Provincie Fryslân heeft, namens de Friese Energietafel, een Europese aanbesteding opengesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van een digitaal subsidieplatform. Inwoners van Fryslân met een slecht geïsoleerde koopwoning en een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde kunnen via het platform advies en ondersteuning krijgen bij de aanvraag van de isolatiesubsidie en de uitvoering van een isolatiemaatregel. Het platform en de isolatiesubsidieregeling zijn naar verwachting in februari 2024 actief.

Subsidieplatform

Het subsidieplatform wordt onderdeel van bestaande gemeentelijke energieloketten, zodat inwoners op een bekende plek informatie kunnen vinden en advies kunnen inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel. Het subsidieplatform zorgt voor eenduidigheid in de ondersteuning van alle woningeigenaren in Fryslân met een slecht geïsoleerde koopwoning en een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde. Hoewel het digitale subsidieplatform (met de advisering en ondersteuning) en subsidieregeling nog moeten worden opgezet, kunnen inwoners ook nu al voor informatie over energiebesparing terecht bij het energieloket van hun eigen gemeente.

Over de Friese Energietafel

In Fryslân werken we, net als in heel Nederland, aan een schonere wereld. Het is daarvoor nodig dat we duurzamer gaan leven. Bijvoorbeeld door minder energie te verbruiken, door energie uit fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en aardolie) te vervangen door hernieuwbare energie uit zon en wind en door gebouwen elektrisch te verwarmen in plaats van met aardgas.

Binnen De Friese Energietafel (FET) bundelen we de krachten, kennis en kunde om dit samen voor elkaar te krijgen. Leidraad hiervoor zijn de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. De FET zorgt voor regie, samenhang en een integrale aanpak van de diverse energievraagstukken. Deelnemers aan de Friese Energietafel zijn: Provincie Fryslân, de 18 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en 11 maatschappelijke organisaties die zijn verenigd in de Friese Energie Alliantie.