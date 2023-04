SNEEK - Tijdens de meivakantie is de Friese Elfspelentocht in het Modelspoor Museum in Sneek te spelen en te beleven. De Friese Elfspelentocht is speciaal georganiseerd voor kinderen en hun ouders, pakes en beppes. De kinderen verdienen stempels voor op hun stempelkaart en als ze als Elfsteden spellen ook goed hebben gespeeld verdienen ze een Fries Spel Elfstedenkruisje.

“Tijdens de schoolvakantie komen al veel kinderen met hun ouders of grootouders naar ons museum” aldus Jan Willem van Beek, museum directeur. “Er zijn voldoende startbewijzen om mee te doen aan de Friese Elfspelentocht. Onder andere in Sneek speel je “Pluimert”, in Sloten “Trou Madam” of speel in Workum het “Labyrint”. Uiteindelijk speel je 11 oud Hollandse spelen”.

Alle kinderen kunnen van zaterdag 29 april t/m zondag 7 mei een eigen Fries Spel Elfstedenkruisje winnen. Tijdens de meivakantie is het museum ook morgens geopend. Kortom, er is weer genoeg te beleven in het Modelspoor Museum.

De Friese Elfspelentocht in het Modelspoor Museum is in het station van Sneek en goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie over de Friese Spel Elfstedentocht, de openingstijden en toegangsprijzen zijn ook te vinden op www.modelspoormuseum.nl.