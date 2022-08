Friese economie met 4 procent gegroeid, SWF door toerisme het meest

SNEEK- In het tweede kwartaal van 2022 is de Friese economie met 4 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Het zuidwesten van de provincie heeft het met een groei van 5 procent het beste gedaan.

De economie is in alle provincies gegroeid, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Noord-Holland is de economie het meest toegenomen, met 10 procent. In Groningen nam de economie het minst toe, daar ging het maar om 3 procent.

Door naar kleinere regio's te kijken worden verschillen in economische groei binnen provincies ook zichtbaar. Horeca, reisbranche en industrie waren de grootste 'aanjagers'. Vooral het opheffen van de coronamaatregelen was een grote stimulans voor horeca, luchtvaart, spoorvervoer en reisbemiddeling.

In het Noorden zijn deze bedrijfstakken die het meest profiteerden van het opheffen van de coronaregels vaak een relatief klein deel van de economie.

Recreatie in Súdwest-Fryslân

Het zuidwesten van Fryslân is een uitzonderling, laat het CBS weten. Daar zijn horeca, sport en recreatie goed vertegenwoordigd. In het zuidwesten van Fryslân nam de economie met 5 procent toe, in het zuidoosten met 4 procent en in het noorden met 3 procent.