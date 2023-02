Friese dealer Van den Brug wint Volkswagen Bedrijfswagens ‘Dealer van het Jaar 2023’ award

SNEEK- Tijdens een speciale bijeenkomst in MOVE Amsterdam heeft Robert Jan van de Berg, directeur van Volkswagen Bedrijfswagens, de ‘Dealer van het Jaar 2023’ award uitgereikt. Voor deze prijs worden dealers beoordeeld op het gebied van service, klanttevredenheid en andere punten. Van den Brug, gevestigd in Friesland, kwam daarbij als beste uit de bus en mag daarom een jaar lang de prestigieuze titel Volkswagen Bedrijfswagens Dealer van het Jaar voeren.

Alle Volkswagen Bedrijfswagens-dealers zetten zich dag in dag uit in om het werk van hun klanten door te laten gaan. De beste bedrijfswagens en service van het hoogste niveau staan daarbij centraal. Met de jaarlijkse Dealer van het Jaar-award stimuleert importeur Pon’s Automobielhandel elke dealer om de lat ieder jaar opnieuw weer hoger te leggen op het gebied van service en klanttevredenheid. Op deze en andere punten - zoals marktbewerking voor sales en service en de professionaliteit van marketing- en PR-activiteiten - kunnen alle dealers elke maand punten scoren. Hierbij behaalde Van den Brug dit jaar het hoogste resultaat.

Tjeerd Adema, Algemeen Directeur van Van den Brug, toonde zich verheugd met de prestigieuze titel. “Wij zijn trots dat Van den Brug de Volkswagen Bedrijfswagens Dealer van het Jaar is geworden. En dat in 2023, het jaar waarin we ook ons 100-jarig bestaan vieren en meer dan ooit willen laten zien waar we als bedrijf voor staan; Beter. Beter voor iedereen en met mekaar. Want dankzij onze mensen hebben we deze prijs gewonnen. Van onderhoud tot aanschaf en alles daartussen en eromheen: samen werken we als één team. We denken met de klant mee en zijn altijd op zoek naar de beste maatwerkoplossingen. Dit predicaat is een prachtige waardering voor de geleverde inzet en maakt 2023 nog beter.”

Robert Jan van de Berg, directeur van Volkswagen Bedrijfswagens, over de winnaar van de Dealer van het Jaar-award: “Van den Brug heeft in een jaar waarin alles weer op gang kwam laten zien dat het zijn klanten perfect bedient. Het bedrijf staat niet alleen voor producten en service van topklasse, maar fungeert ook als sparringpartner voor zijn klanten. Zeker in een tijd waarin elektrificatie een steeds grotere rol speelt, is dat van groot belang.”