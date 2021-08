Friese bioscoopfilm Stjer op 6 september in première

FRYSLAN - De Friese actiekomedie Stjer gaat op 6 september in première in de bioscoop. De film van de band De Hûnekop en regisseur Janko Krist draait om een seriemoordenaar die het heeft voorzien op Friese artiesten.

Emiel Stoffers, zanger van De Hûnekop, moet proberen om de moordenaar te pakken te krijgen en zo Friese artiesten te redden. Verschillende bekende Friese artiesten spelen een rol in de film.

Lytse Teake

Stoffers vond het vooral mooi dat Lytse Teake voor zijn overlijden nog meedeed. "Ik kende hem niet persoonlijk, maar zijn theaterstukken beluister is al sinds ik klein was. Ik had hem nog nooit ontmoet, dus ik heb hem opgebeld. En dan is het mooi hoe hij reageert, en heel speciaal om hem in de film te hebben."

Andere bekende namen in de film zijn bijvoorbeeld Iris Kroes, Johannes Rypma en Wout Zijlstra. Lastig was het niet om ze warm te maken voor de film. "Het was meestal direct 'ja'", zegt Stoffers. "De meesten vonden het direct mooi."

'Anneke Douma vindt zoiets altijd mooi'

Daarbij hielp een teaser die Stoffers en Krist al hadden gemaakt met Anneke Douma en Griet Wiersma. Stoffers: "Anneke ken ik persoonlijk wel een beetje, die vindt zoiets altijd mooi. En andere artiesten zien die trailer dan, dat helpt. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer anderen ook willen meedoen."

Naast het enthousiasme van de acteurs vond Stoffers het vooral mooi om het script te bedenken en te schrijven. "Welke flauwekul kunnen we er allemaal in kwijt? Dat was de basis een beetje."

Het idee om de film te maken ontstond aan het begin van de coronacrisis. Het werk dat Stoffers en Krist deden kwam een beetje stil te liggen. Krist: "Van tevoren dachten we: we pakken het niet heel groot aan, over een halfjaar zijn we wel klaar met filmen." Dat heeft uiteindelijk wat langer geduurd.

Beide mannen hadden nog geen ervaring als filmmaker. Stoffers staat vooral bekend als frontman van De Hûnekop, Krist werkt al jaren als televisiemaker voor programma's als Hea! en Man Bijt Hond. "We hadden dus geen idee", zegt Krist. "We begonnen zo simpel mogelijk. Toen we voor het eerst iets monteerden en dat zagen, dachten we: dit ziet er wel goed uit, misschien wordt het wel iets."

Ervaring als filmmakers hadden ze dus niet. "Maar we hebben wel heel veel films gezien natuurlijk", zegt Stoffers. "Daar leer je ook van. En dan zie je: sommige dingen hoeven ook nergens op te slaan. Mensen kijken met gevoel."

Voor Krist was het maken van een film ook heel anders dan z'n werk bij televisie. "Je verdiept je van tevoren wel: waar moet een verhaal bij films aan voldoen, waar moet een scène aan voldoen? Het ligt wel wat in elkaars verlengde, maar met een documentaire loop je achter iemand aan en dan hoop je dat er iets gebeurt. Bij een film heb je alles in eigen handen."

Leslie Nielsen en New Kids

Uiteindelijk is het een film geworden die is geïnspireerd op films die de mannen zelf mooi vinden. Films zoals die van Leslie Nielsen of de New Kids-films. "Vooral heel veel grappen, alles achter elkaar aan", zegt Krist. En "niets is te gek", volgens Stoffers. "Alles wat we bedachten, konden we er direct in doen."

Het klinkt mooi: een eigen film maken. Dat was het ook wel, maar niet alles ging eenvoudig. "Sommige draaidagen waren wel heel lang", zegt Stoffers. "Helemaal als je veel dialoog hebt, met slechts een camera. Dan moet je alles vaker dan een keer opnemen."

Eerste Friestalige bioscoopfilm sinds 2015

Nu komen de premières dus. Maandag 6 september draait de film in Pathé in Leeuwarden. Het is voor het eerst sinds maart 2015 dat er een Friestalige film in Pathé draait. Toen was er een Friese filmweek naar aanleiding van het overlijden van Rense Westra, met films zoals De Fûke en De Gouden Swipe.

"Die eerste maandag komen er heel veel artiesten die in de film hebben gespeeld", vertelt Krist. "Dat moet een grote happening worden. Hét culturele evenement van het jaar, haha. We hebben meerdere zalen in Pathé. En de dagen erna hebben we nog premières in Drachten, Sneek en Heerenveen. Het grote publiek kan er ook gewoon bij zijn."