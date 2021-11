Friese bedrijf Sloepmakerij onthult eerste duurzame sloep van Europa op MASTERS EXPO

De beurs MASTERS EXPO is een unieke ontmoetingsplek waar de ondernemerstop van ieder segment bij elkaar komt. Aan aandacht voor de Friese onderneming en haar duurzame sloep geen gebrek. Marieke de Boer, CEO van het bedrijf vertelt: “Helaas ging de HISWA te Water in september niet door, hierdoor hebben wij besloten om onze marktintroductie tijdens de MASTERS EXPO te doen. De reacties zijn overweldigend. Er zijn zelfs reacties vanuit Monaco vanuit een groot watersport evenement”. Meest gehoord is lof voor het duurzame concept dat dit bedrijf tot in de details doorvoert. Ook het ontwerp van Martin Bekebrede gooit hoge ogen: een ruime kuip en riant zonnedek. Een prachtige start voor dit jonge bedrijf uit Woudsend.