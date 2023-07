Friese Ballonfeesten voor vandaag geannuleerd, ook de vrijdagochtendvaart gaat niet door

,,In verband met de weersomstandigheden wordt het programma van vandaag helaas geannuleerd'', laat men online weten. Vanavond wordt er regen verwacht, ook is onweer daarbij niet uitgesloten. Omstandigheden waarmee er niet met een heteluchtballon gevaren kan worden.

Voor het eerst sinds lange tijd wordt er ook in de ochtend ballongevaren in Joure. De ballonvaart van vrijdagochtend is echter ook geannuleerd. Zoals het nu staat kan de ochtendvaart van zaterdag wel doorgaan.

Met de passagiers die vanavond en morgenochtend met een ballon mee zouden gaan wordt contact opgenomen. Met hen zal naar een oplossing worden gekeken.

De Friese Ballonfeesten duren nog tot en met zondag. ,,Vooralsnog ziet het weer voor de overige er een stuk positiever uit'', aldus de organisatie.



