Friese Ballonfeesten trekken ook zaterdag weer veel publiek (Foto's)

Het duurde niet lang voordat de eerste ballon in de lucht was. Als snel was de hemel gevuld met kleurrijke ballonnen in uiteenlopende vormen. Bij vertrek kregen alle ballonnen luid applaus van het publiek.

Zondag, op de slotdag van de Friese Ballonfeesten is er opnieuw vanalles te doen op de Nutsbaan. Vanaf 12.00 uur is er een kofferbakmarkt. Vanaf 13.00 uur zullen er ongeveer 200 oldtimers te zien zijn. Voor de jeugd staan er diverse kermisattracties opgesteld. Ook voor de inwendige mens kan men terecht bij de vele eet en drinkstands op het terrein. In de avond gaan er opnieuw 45 heteluchtballonnen de lucht in. Een mooi dagje uit met het gehele gezin.

