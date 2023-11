Friese artiesten spelen tijdens live-muziek-diner in Gaastmeer

Paul Horjus is een geboren en getogen Fries uit Sneek en heeft aan het ArtEZ conservatorium docent muziek gestudeerd met als eerste musiceervak piano jazz/pop. Daarnaast is hij werkzaam als musicus in verschillende orkesten en bands. Ook heeft hij muzikale begeleiding gegeven aan veel bekende Friese artiesten als Jan Tekstra, Agnes Sambrink en Maaike Schuurmans.

Hester Tadema speelt al muziek sinds de basisschool en een speelde in diverse bands, zingt als soloartiest in blazerssecties en muzikale projecten. In 2015 schrijft ze haar eigen nummer en in 2016 geeft ze haar eigen concert met nog meer eigenwerk. Met haar gitaar en basdrum neemt ze het publiek met veel enthousiasme en muzikaliteit mee in de klassiekers en meezingers.

Verlengen seizoen

Het restaurant wil met de live-muziek diners bijdragen aan één van de doelen van VVV Waterland van Friesland, namelijk: seizoensverlenging. Het “verlengen” van het seizoen zorgt er voor dat bezoekers en inwoners zich het jaar rond welkom voelen in Friesland. Voor de inwoners van Friesland een leuk uitje de komende wintermaanden en voor de toeristen een goede reden om Friesland eens te bezoeken buiten het zomerseizoen.

Lokale producten

In het drie of vier gangen menu wordt vooral gebruik gemaakt van lokale producten, waaronder geitenkaas van de Molkerei, streekgroente en lokaal gevangen vis. Het dessert is Eton Mess: een dessert bestaande uit merengue, sinaasappel, mascarpone en Fryske Dûmkes van bakkerij Ypma uit Heeg. Meer informatie en reserveren kan via de website van het restaurant aldherberch.nl of tel: 0515-469656.