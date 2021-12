Friese artiesten releasen gezamenlijk kerstalbum op vrijdag 24 december

KRSTLBM.FRL bevat zeven kerstliedjes van Friese artiesten uit allerlei genres. Van hiphop tot singer-songwriter en rock: het album geeft een goed beeld van de muzikale diversiteit in Fryslân.



Mede-initiatiefnemer Laurens van der Meulen, projectleider van het Platform Popcultuur Fryslân, legt uit hoe het initiatief ontstond. "We wilden Friese artiesten die nu niet kunnen optreden en voor wie het misschien ook niet heel tactisch is om nieuw materiaal te lanceren toch aanmoedigen om gewoon weer even iets te maken. We besloten ze uit te dagen en ze 'aan het werk te houden' door ze een opdracht te geven. Daarnaast is er natuurlijk nauwelijks leuke kerstmuziek, dus ja, twee vliegen in één klap", aldus Van der Meulen.



Op KRSTLBM.FRL zijn kerstliedjes te horen van Moonloops, Torrential, Johnny loves me, Krissie, Arie & Assiindewaris, Cøltrui en Delore. Het album verschijnt op vrijdag 24 december op Bandcamp en later ook op Spotify. Het album is voorzien van artwork door Hannah van der Heide.