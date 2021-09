Friese actiedag voor De Skulp levert 15.000 euro op

De tocht voerde door mooie gebieden in Friesland en langs de SkulpCafés in Heerenveen, Drachten, Leeuwarden en Sneek. Bij ieder SkulpCafé stond een wethouder klaar om een cheque van 500 euro te overhandigen aan initiatiefnemer Martha ten Hoeve. Dat waren achtereenvolgens wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier van de gemeente Smallingerland, wethouder Hilde Tjeerdema van de gemeente Leeuwarden, wethouder Bauke Dam van de gemeente Súdwest Fryslân en wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente Heerenveen. Verder waren er donaties van 4000 euro van NH 1816 verzekeringen en 7.500 euro van het Nationaal Fonds tegen Kanker. Omropper Jouke de Vries zorgde in alle steden en dorpen langs de route voor veel promotie van de actie voor De Skulp.

Voorzitter Froukje Nijholt van De Skulp Friesland liet weten erg blij te zijn met het actiebedrag. Door corona had De Skulp Friesland afgelopen jaar fors minder inkomsten, terwijl er in juni in Sneek een SkulpCafé is geopend en binnenkort ook een SkulpCafé in Leeuwarden open gaat. 'Een prachtig initiatief, waaraan tientallen vrijwilligers uit heel Friesland hebben meegewerkt. Dit is echt Fryslân boppe'.

De Skulp is een centrum voor leven met kanker en wil een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor mensen, die zelf of in hun naaste omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Dit doet ze voor alle inwoners in Friesland door het geven van ondersteuning en informatie, maar ook door het organiseren van diverse activiteiten op diverse plekken in de provincie. De stichting telt 40 vrijwilligers en is een van de 75 inloopcentra van Instellingen Psychosociale Oncologie (IPSO).