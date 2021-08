Fries StraatFestival gaat door

LEEUWARDEN- Het Fries StraatFestival gaat dit jaar écht door, van donderdag 16 t/m zondag 19 september. Het programma is rond en de ticketshop is vanaf vandaag online. De organisatie heeft een alternatieve vorm gevonden waarin het publiek binnen de actuele coronamaatregelen kan genieten van straattheateracts en live muziek in de binnenstad van Leeuwarden. Alles in de buitenlucht, met beperkte capaciteit, maar op een veilige en breed toegankelijke manier: met 1,5-meter afstand, vaste zitplaatsen en zónder gebruik van de CoronaCheck-app.

Programma compleet

Programmeurs Léonie Dijkema (straattheater) en Titus van 't Veer (muziek) hebben in een spannende periode een indrukwekkend programma samengesteld. De artiesten staan te popelen om op te treden! Op tien bijzondere locaties in het centrum van Leeuwarden laten straattheater- en circusacts, acrobaten, dansers, muzikanten en bands het publiek straks zien wat ze in huis hebben.

Dertien uiteenlopende straattheateracts telt deze unieke 40e editie van het Fries StraatFestival. Met jongleur El Fedito (Spanje), het acrobatische duo Amer & Àfrica (Spanje) en de zeven sterke vrouwelijke performers van Ino Kollektiv (Frankrijk), staan er zelfs drie gerenommeerde, internationale acts op het programma. Een andere bijzondere highlight is de spectaculaire acrobatische voorstelling PIT van het Nederlandse gezelschap TENT en de urban danstheatervoorstelling Solitude van Ruben Chi.

Bovenaan de lijst met live muziek pronken dit jaar headliners als de bekende nederbietband The Kik, de populaire YouTube-ster Blanks en de Nieuw-Zeelandse eenmansband Graeme James. Daarnaast wordt de line-up, bestaande uit maarliefst tweeëntwintig namen, opgemaakt uit lokaal talent, maar ook excentrieke en unieke bands als Las Medicinas of Kwartet Niek Hilkman het podium. Met folk, rock, blues, hiphop, klezmer, indiepop, brass en meer, is er geheid voor ieder wat wils. Op zondag is er tevens een wandelroute met een gids van A Guide to Leeuwarden langs drie verrassende muzikale shows.

Locaties en gratis tickets

Het Jacobijnerkerkhof (het omheinde grasveldje naast de Grote of Jacobijnerkerk) wordt omgetoverd tot een gezellig festivalterras met horeca, live muziek en theatervoorstellingen. Hier kunnen bezoekers van vrijdag t/m zondag zonder ticket of reservering aanschuiven zolang er plek is. Hetzelfde geldt voor de Haniasteeg met live muziek op zaterdagavond. Voor alle andere shows en locaties wordt gewerkt met gratis tickets, die tót de dag van een voorstelling online besteld kunnen worden. Alle locaties zijn afgebakend en hebben een duidelijke in- en uitgang. Bijvoorbeeld de binnentuin van de Fryske Akademie en de Princessehof. Op het Oldehoofsterkerkhof wordt een verrassende, natuurlijke arena gebouwd! Het is mogelijk om op de speellocaties zelf te vragen of er nog een zitplaats beschikbaar is, maar vol is vol. Mét een ticket verzekeren bezoekers zich (mits op tijd) van een plek en hoeven ter plaatse geen persoonlijke gegevens meer achter te laten.

Festivalinformatie

Vanwege de aangepaste vorm van het festival, wil de organisatie het publiek vooral aansporen om voor een bezoek niet alleen het programma, maar ook de festival- en ticketinformatie goed door te lezen op de website of in de festival-app TimeSquare. Omdat er niet met de check-app voor toegang gewerkt wordt, is het van groot belang dat bezoekers zich nadrukkelijk houden aan de actuele basisregels van het RIVM, de 1,5-meter-regel respecteren en niet komen indien zij besmet zijn of gezondheidsklachten ervaren. Op het festival hangen ook posters met die basisregels, de coronamaatregelen op het festival en gezondheidscheckvragen die negatief beantwoord moeten worden voor toegang.

Wie het gratis festival wil steunen met een bijdrage, kan vanaf dit jaar Kompaan worden. Ook is doneren op locatie mogelijk. Alle informatie is te vinden op Fries-straatfestival.nl.