Fries Scheepvaart Museum viert 85-jarig jubileum

SNEEK - Op 18 mei bestaat het Fries Scheepvaart Museum 85 jaar. En wie jarig is, trakteert! Daarom is het museum op zondag 21 mei gratis toegankelijk voor iedereen. En koop je een kopje koffie of thee bij het buffet, dan krijg je er gratis een stukje oranjekoek bij.

Op deze dag kun je natuurlijk de tentoonstelling Kiek, su sport Sneek bekijken. Maar vergeet vooral ook de vaste expositie niet. Rondleiders staan klaar om alle mooie verhalen die achter de schepen, schaatsen en schilderijen schuilgaan, te vertellen. Of ga mee met een stadswandeling door de binnenstad van Sneek. Ook aan de jonge bezoekers is gedacht: kinderen kunnen een bootje bouwen van nieuw ontworpen houten bouwpakketjes.

De oprichting in 1938

Op 18 mei 1938 werd op initiatief van de toenmalige burgemeester van Sneek, Lucas Poppinga, de Vereniging Fries Scheepvaart Museum opgericht. De bedoeling was om in de stad een museum te vestigen over de Fries kust-, binnen- en pleziervaart. De oprichters ‘achtten het een leemte’ dat er in Sneek geen scheepvaartmuseum was gevestigd, nu de stad als watersportcentrum de laatste jaren ‘zoo buitengewoon in belangrijkheid’ was toegenomen. In augustus werd er meteen al een eerste tentoonstelling gehouden in het voormalige Old Burger Weeshuis aan de Kruizebroederstraat. Met 3600 bezoekers in één maand tijd, was de tentoonstelling een succes te noemen

In de Tweede Wereldoorlog moest de verzameling ‘naar zolders en kelders verhuizen’, zo schrijft de conservator Herre Halbertsma bij het 15-jarig jubileum. Maar op 10 juni 1947 kon aan het Kleinzand 12 het permanente museum officieel worden geopend. In de loop der jaren is het museum uitgebreid tot vijf monumentale grachtenpanden aan het Kleinzand, en is ook de voormalige Thomas van Aquinoschool aan de Hooiblokstraat bij het gebouw betrokken.



Collectie

Uit de catalogus van de eerste tentoonstelling in 1938 blijkt dat er toen 261 objecten getoond werden. Inmiddels telt de collectie van het Fries Scheepvaart Museum ruim 25.000 objecten en bijna 50.000 foto’s. Vanaf het begin bestaat de collectie niet alleen uit stukken over de Friese scheepvaarthistorie, maar ook uit zilverwerk, ‘oudheden’ en andere voorwerpen uit de stad Sneek en de omliggende regio. Sinds 1986 bewaart het museum ook de collectie van de stichting Museum de Fryske Winter in de speciaal daarvoor ingerichte IJszaal.

Vereniging

Zoals van elke vereniging, is het ook mogelijk om lid te worden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum. De vereniging steunt het museum financieel, en is eigenaar van de panden. Het bestuur is nauw betrokken bij het reilen en zeilen van het museum. Voor leden worden regelmatig lezingen georganiseerd over onderwerpen die passen bij de thema’s van het museum, en er is ieder jaar een boeiende ledenreis. Ook kunnen leden het museum gratis bezoeken.

Jubileum-dag

Kaartjes reserveren voor de jubileum-dag op 21 mei is niet nodig: iedereen is welkom tussen 12 en 17 uur ’s middags. Inschrijven voor de stadswandeling (start 14.00 uur) is wel aan te raden, want er is beperkt plaats. Dat kan via balie@friesscheepvaartmuseum.nl. De entree en alle activiteiten zijn gratis, alleen voor de koffie wordt een kleine vergoeding gevraagd. Lid worden van de Vereniging Fries Scheepvaart Museum kan gemakkelijk via de website.