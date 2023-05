Fries Scheepvaart Museum strikt volleybal-toppers voor Sneker Sportcafé

SNEEK- Het Fries Scheepvaart Museum staat in de maand juni bol van sport. Bij de tentoonstelling Kiek, su sport Sneek organiseert het museum in samenwerking met sportjournalist Peter van der Meeren twee bijzondere sportcafé’s en volgt als afsluiter de Sneker pubquiz, waarbij ook de focus op sport ligt.

In de sportcafés staan de grootste Sneker sporten centraal: volleybal en voetbal. Op donderdagavond 1 juni is het volleybalcafé geopend op Kleinzand 16. Op 15 juni kan het voetbalcafé worden bezocht. Beide keren is de inloop tussen 19.30 en 20.00 uur. Er is per avond plaats voor 100 bezoekers. Volleybal Voor het volleybalcafé heeft het museum een paar zeer succesvolle Sneker volleyballers uitgenodigd. Olof van der Meulen, Jan Posthuma en Ronald Zoodsma geven acte de préséance. Maar ook aanvoerster Nynke Oud van het damesteam dat afgelopen weekend landskampioen werd, is erbij. Presentator Peter van der Meeren blikt met haar terug op een bewogen seizoen. De ‘golden boys’ zal hij aan de tand voelen over hun tijd bij het roemruchte Animo en natuurlijk het Nederlands team. “Genoeg mooie anekdotes te vertellen’’, aldus het supertrio, dat het hedendaagse volleybal in Sneek nog op de voet volgt en ook daar hun visie op geeft.

Koos Nederhoed

In het volleybalcafé is ook Koos Nederhoed te gast. Peter vraagt hem het hemd van het lijf over zijn bijzondere werk als VAR-scheidsrechter. Daarvoor reist hij al jaren de gehele wereld over en zal hij ook de Olympische Spelen weer bezoeken. Natuurlijk kijken ze ook naar de toekomst van het volleybal in Sneek.

Voetbal

Op 15 juni is er het voetbalcafé. Peter van der Meeren spreekt dan onder andere met de onverslijtbare nestor van het Sneker trainersgilde, Loet Boot. Hij kan ook smakelijk vertellen over het in 1970 behaalde landskampioenschap. Ook Henk Douwsma, Jan Broersma en Gerard van Leeuwen schuiven aan.

Henk is afzwaaiend voorzitter van het succesvolle LSC1890, met een scherpe mening over de huidige ontwikkelingen. Jan vertelt hoe het is om als preses van Black Boys het eeuwfeest te bereiken met een club die maar liefst 17 nationaliteiten onderdak biedt. En Gerard is een ONS-er met een uitgesproken kijk op het Sneker voetbal.

Pub quiz

Op donderdag 22 juni is de tweede editie van de Sneker pub quiz, met dit keer veel vragen over de stadse sport. Nynke de Jong, ‘quizkoningin’ van het tv-programma Beat the Champions zal in 6 rondes ieders kennis van Sneek in het algemeen en Sneker sport in het bijzonder gaan testen. Er kunnen 15 teams van maximaal 5 personen per team meedoen.

Praktische informatie Kaarten voor de Sneker sportcafés en de pub quiz kosten € 5,- per persoon. Museumkaarthouders krijgen gratis toegang. De kaarten zijn alleen via www.friesscheepvaartmuseum.nl verkrijgbaar, en vol is vol. Kies eerst de datum (1 juni voor het volleybalcafé, 15 juni voor het voetbalcafé en 22 juni voor de pub quiz) en daarna het betreffende evenement.