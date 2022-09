Fries Scheepvaart Museum steunt Sterke Yerke in de strijd tegen de plastic soup

SNEEK - Met een zelfgebouwd vlot de Atlantische Oceaan oversteken. Het lijkt onbegonnen werk, maar in de jaren zeventig deed de bemanning van de Sterke Yerke het toch. Een avontuur met een missie: onderzoek doen naar de olievervuiling op zee. Meer dan veertig jaar later is er een nieuwe Sterke Yerke, en een nieuwe missie: strijden tegen de plastic soup. In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek is vanaf 24 september een familietentoonstelling te zien over dit legendarische verhaal, Expeditie Sterke Yerke, van olievervuiling tot plastic soup.

“Het verhaal van de Sterke Yerke spreekt iedereen aan, van jong tot oud,” zegt Hester Postma, directeur van het Fries Scheepvaart Museum. “Het is dus een fantastische basis om van daaruit mensen bewust te maken van dit enorme probleem. Een inwoner van Europa gooit gemiddeld 33 kilo plastic per jaar weg. In ander regio’s is dat getal nog veel hoger. Naar schatting stroomt er jaarlijks zo’n 5 tot 13 miljoen ton plastic de zee in. Met deze tentoonstelling willen we bijdragen aan die bewustwording, en de mensen van de Sterke Yerke steunen in hun strijd.”

Familietentoonstelling

Museumeducatoren Anke Roorda en Merijn van Veen gaven invulling aan de familietentoonstelling. “Kinderen, maar ook volwassenen, leren het gemakkelijkst als ze zelf actief zijn,” weet Anke Roorda. “Daarom hebben we er echt een doe-tentoonstelling van gemaakt, een expeditie.” Zo kun je watervervuiling onderzoeken door proefjes te doen in een laboratorium, is het vlot nagebouwd om te ervaren hoe het moet zijn om daar een tijd op te leven, en leer je verschillende soorten plastic herkennen door ze te scheiden.

De topattractie is het op afstand bestuurbare model van de Plastic Hunter. Merijn van Veen bouwde hem zelf aan de hand van ontwerptekeningen van Marten Veenstra. Die ontwierp hem om de hoeveelheid plastic in zee mee te kunnen meten, maar of hij ook echt gebouwd gaat worden is nog niet zeker. Met het model kunnen bezoekers van de tentoonstelling plastic dat in de museumvijver drijft opruimen. “En dat dat plastic heel goed opnieuw gebruikt kan worden laten we in de tentoonstelling zien met de producten die onze sponsor Lankhorst maakt, zoals picknicktafels en steigerpalen,” aldus Merijn.

Programma voor scholen

Gezinnen kunnen de tentoonstelling op eigen gelegenheid ontdekken aan de hand van het bijbehorende ‘expeditie-blad’. Voor schoolklassen is er een programma op maat voor de groepen 1 tot en met 8. “Het sluit perfect aan bij het thema van de kinderboekweek, Gi-ga-groen,” vertelt Anke. “Scholen gaan bij hun bezoek aan het museum dieper in op de techniek van het recyclen van plastic. Zo is er een shredder en een injectiepers waarmee de kinderen plastic dat ze zelf van huis hebben meegebracht, kunnen recyclen tot iets nieuws.” De eerste scholen uit Sneek en Heerenveen hebben het programma al voor alle klassen geboekt.