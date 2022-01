Fries Scheepvaart Museum opent vanmiddag de deuren voor 'nautische gymnastiek'

Het museum is van 14.00 tot 16.00 uur open. Bezoekers krijgen dan een les 'nautische gymnastiek'. Ze kunnen het dek schrobben, mogen klimmen in de mast of ze kunnen de zeilen van het schip hijsen. Na afloop kunnen mensen als 'cooling down' de collectie van het museum bekijken.

De gymnastieklessen duren een kwartier en zijn volledig 'coronaproof'. Mensen hoeven niet te reserveren. De toegang is gratis, maar mensen worden wel gevraagd om een mondkapje mee te nemen en een geldig coronatoegangsbewijs te laten zien.