Fries Scheepvaart Museum help 75e school bij techniekles

SNEEK- “Hij doet het”, juicht Lise uit groep 2 van de Teake Jan Roordaschool in Wytgaard. Van duplo heeft ze een bootje gebouwd, waarvan de propeller begint te draaien via een klein zonnepaneeltje. Het is het sluitstuk van de les die Anke Roorda, educator bij het Fries Scheepvaart Museum, voor de 75e keer op een school geeft.

Dit schooljaar gingen de educatoren en vrijwilligers van het museum voor het eerst naar de scholen toe. Via het techniekmenu van Schoolkade konden basisscholen uit de gemeente Leeuwarden het technische onderwijsprogramma voor de jongste groepen aanvragen. En dat deden ze massaal, want in totaal verzorgt het Fries Scheepvaart Museum dit schooljaar zo’n 80 van deze lessen. Tel daar alle schoolgroepen die naar het museum toekomen bij op, en het museum bereikt een groot deel van de basisschoolleerlingen uit de provincie.

De propeller van Sverre

In Wytgaard heeft ‘juf’ Anke eerst met de kinderen besproken hoe je een boot vooruit kunt laten gaan. Van peddelen, via zeilen en stoom zijn ze bij zonnepanelen uitgekomen. Na een paar testjes met een grote bouwlamp gaan de leerlingen zelf aan de slag. De bootjes zitten snel in elkaar, maar bij het aansluiten van de stroomdraadjes moeten ze even goed kijken en nadenken. Met een zaklamp kunnen ze uittesten of ze het goed hebben gedaan. De propeller van Sverre draait niet, maar gelukkig schiet zijn broer Melle hem snel te hulp. Als uiteindelijk alle propellertjes het doen, mogen de bootjes ook nog even in het water. Daar constateren de leerlingen enthousiast dat ze echt vooruit komen.

Verplicht techniekonderwijs

Sinds 2020 zijn scholen verplicht om techniekonderwijs te geven. “Vooral voor de jongere kinderen is het vaak moeilijk om passende lessen aan te bieden”, weet Anke Roorda. “De scheepvaart is natuurlijk ook een hele technische sector, en daarom haken wij in dit programma vooral in op die aspecten en vaardigheden.” Volgend jaar gaat het Fries Scheepvaart Museum met een nieuw techniekprogramma naar de scholen toe. Dan gaat het onder andere over houtbewerking, en gaan leerlingen zelf een houten bootje bouwen én waterdicht maken. Via Schoolkade zijn er alweer 64 lessen geboekt. Op aanvraag kan het techniekprogramma ook op scholen in Súdwest-Fryslân en andere gemeenten worden gegeven.