Fries Scheepvaart Museum familietentoonstelling Expeditie Sterke Yerke geopend

SNEEK- Vanmorgen is onder grote belangstelling de familietentoonstelling ‘Expeditie Sterke Yerke’ in het Fries Scheepvaart Museum van Sneek geopend. Dat gebeurde aan de Bothniakade, achter het museum, waar de Sterke Yerke IV even na 11 uur afmeerde. FSM-directeur Hester verwelkomde de bemanning van de Sterke Yerke en vertelde de aanwezigen dat er de afgelopen maanden op zeer plezierige wijze is samengewerkt om deze tentoonstelling te realiseren. Ook de immer actieve vrijwilligersploeg kreeg lof toegezwaaid door de directeur.

Milieueducatie begint bij jezelf!

Wethouder Petra van den Akker was vooraf aan de tentoonstelling niet alleen heel nieuwsgierig, maar ook bewust dat deze tentoonstelling er toe doet. “Deze tentoonstelling maakt je hier bewust van. Verandering is nodig. Dat begint bij onszelf. Ik probeer het thuis in het klein mijn eigen kinderen ook mee te geven. Opletten wat je koopt, wat je echt nodig bent, we scheiden ons afval en je gooit niks op straat”, aldus Van den Akker.

Frits Riemersma schetste daarna in het kort nog de geschiedenis van de Sterke Yerke en blies op een scheepstoeter die hij 40 jaar geleden van de Sneker Carnavalsvereniging de Oeletoeters cadeau had gekregen de familietentoonstelling open.

Familietentoonstelling

In het museum kun je natuurlijk de familietentoonstelling bekijken en beleven, maar je kunt ook een mini-vlotje bouwen of een klein kunstwerkje maken van restafval. Bovendien staat er een shredder die je oude plastic vermaalt, dat je vervolgens kunt omsmelten in een nieuw product.

Pier de Plasticjutter vertelt zijn verhaal en moedigt je aan mee te helpen. Vandaag 24 september en zondag 25 september is Expeditie Sterke Yerke voor het eerst te zien. Het hele weekend is de entree voor het museum gratis. Het echte vlot Sterke Yerke IV ligt afgemeerd aan de Bothniakade. Je kunt het vlot bekijken en de bemanning geeft je een rondleiding.