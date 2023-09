Fries Scheepvaart Museum deelnemer Open Monumenten Dag

SNEEK - Na een pauze van 11 jaar doet het Fries Scheepvaart Museum dit jaar weer mee aan Open Monumenten Dag op zaterdag 9 september. Het museum is gevestigd in 5 monumentale grachtenpanden aan het Kleinzand en een oud schoolgebouw aan de Hooiblokstraat. Het is dit jaar 85 jaar geleden dat het museum is opgericht. Alle reden om bezoekers tijdens Open Monumentendag gratis toegang te geven.

Dwaal door de panden en bekijk de vele originele elementen die bewaard zijn gebleven. In de museale collecties zijn de ambachten en tradities alom aanwezig. Zo is er een zaal vol zilverwerk gemaakt in Sneek: de resultaten van puur ambachtswerk. Bekijk ook de mastenmakerij, en ervaar hoe het touwslaan vroeger ging. Achter het museum aan de Bothniakade, ligt stoomsleepboot Maarten. Neem een kijkje aan boord om te zien hoe het schip op stoom komt. Kinderen blazen een oude zeiltraditie nieuw leven in: bij de museumvijver staan zeilklompen klaar om mee te varen.

Het museum en stoomsleepboot Maarten zijn open van 10.00-17.00 uur, en op 9 september is de toegang voor iedereen gratis. Ook andere monumenten in de stad zijn deze dag geopend en gratis te bezoeken. Zo zijn er stadsgidsen van het museum aanwezig in de Waterpoort, het Stadhuis en het Bestjoershûs om toelichting te geven. Kijk voor alle locaties op www.openmonumentendag.nl

Het Fries Scheepvaart Museum is voor het overgrote deel goed toegankelijk voor minder validen. Voor de Waterpoort is het vanwege de grote belangstelling noodzakelijk om vooraf een gratis ticket te reserveren. Dat kan via de website van het museum: www.friesscheepvaartmuseum.nl. Klik in het kalendertje eerst op 9 september, en kies dan een tijdslot.