Fries paard op de Waterpoort (video)

De Friesian Horse kalender is een samenwerking tussen Sabien Zwaga, Louwrens Mellema, paardenfotograaf Laura Dijkslag en Marjon Zwaga, ondergebracht in de Stichting Horse Kalender in actie voor kankeronderzoek. Het doel is om met het jaarlijks uitbrengen van een kalender met hoofdzakelijk Friese paarden zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. De volledige opbrengst gaat naar kankerbestrijding. Vergeet niet ons te volgen op Facebook en/of Instagram zodat je onze voortgang kunt zien!

Edwin Gorter van ‘De Nieuwe Heuvel’ uit Lunteren het grootste hengstenstation in Nederland, begeleidde het prachtige majestueuze paard. Dit najaar verschijnt de Friesian Horse kalender waarbij de paarden afgebeeld worden op, bij of in één van de Friese elf steden. Vandaag was Sneek dus aan de beurt.

Tijdens de fotoshoot is er een mooie video opgenomen. Hieronder de beelden van het bijzondere tafereel in de Sneker binnenstad.