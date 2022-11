Fries Kampioenschap Biertappen in Sneek

SNEEK- Robin Evertz van ‘Van Heeckeren’ Grand Cafe, Ameland is verkozen tot Fries Kampioen Biertappen 2022. Dat werd maandag 7 november bekend in Grand Cafe de Walrus in Sneek waar meer dan 60 gastheren en gastvrouwen streden om het kampioenschap van Friesland. Tweede werd Janiek Engwerda van Beachclub Lemmer. De derde plaats werd ingenomen door Rein Arjan Zijlstra ook van Beachclub Lemmer, met hetzelfde aantal punten als Janiek maar een langzamere tijd. Als beste Sneker kwam Rick van der Zee van Ludiek uit de bus op de vierde plek.