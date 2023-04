Fries Jeugdtheater Frets uit Heeg brengt Gouden Griffel-winnend jeugdboek Gozert op de planken

HEEG - Het is officieel: Fries Jeugdtheater Frets brengt Gouden Griffel-winnend jeugdboek Gozert op de planken. Drie jaar lang mogen zij de voorstelling exclusief opvoeren in Nederland. Het bijzondere? Gozert wordt eerst in Fryslân in de Friese taal gespeeld, pas daarna zijn de landelijke theaters aan de beurt. In 2024 gaat Gozert in première, maar Friese scholen kunnen vanaf nu de voorstelling boeken.

Gozert, geschreven door Pieter Koolwijk, met illustraties van Linde Faas, won in 2021 de Gouden Griffel. Het boek is fantasierijk, spannend, grappig, maar ook ontroerend.

Het verhaal gaat over Ties en zijn allerbeste vriend Gozert. Ties vindt Gozert de leukste en coolste vriend die je je voor kunt stellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en hoort. De plannen van Gozert brengen Ties ook regelmatig in de problemen. De ouders van Ties vinden het beter dat Gozert verdwijnt en sturen hem naar Huize Hoopvol. Daar proberen ze met medicatie en therapie Gozert en Ties te scheiden, maar Ties wil helemaal niet van Gozert af. Kiest Ties voor Gozert of voor wat iedereen voor hem wil?.



Exclusieve rechten voor Friese theatermakers

Al tien jaar lang maken Johannes, Freek en Patrick van Jeugdtheater Frets voorstellingen voor de jeugd. Na het lezen van Gozert waren ze het direct roerend met elkaar eens: dit verhaal moet het theater in. “Alles zit in het boek. Veel fantasie, vriendschap, humor en emoties. Het gaat over anders zijn en elkaar echt zien.” Vol enthousiasme benaderen ze uitgeverij Lemniscaat en auteur Pieter Koolwijk, met resultaat: het Friese theater uit Heeg en Nijemirdum krijgt drie jaar lang de exclusieve rechten voor de voorstelling, behalve in Rotterdam. Daar speelt een andere gezelschap voor een korte periode ook een voorstelling gebaseerd op Gozert.

Dat Gozert eerst in het Fries wordt gespeeld vindt auteur Pieter Koolwijk bijzonder. “Ik had nog nooit van Jeugdtheater Frets gehoord, maar bij de eerste ontmoeting was er meteen een klik. Zij snappen het boek, zij snappen de emoties en ze zijn enthousiast”, vertelt Koolwijk. “Ik vind het sowieso een eer dat je een boek schrijft en dat daar al veel mensen enthousiast over zijn. Wanneer je dan ook nog een theatergroep inspireert en dat zij er iets van gaan maken, vind ik een compliment.” Dat de voorstelling in Fryslân en in het Fries in première gaat en daar de eerste maanden wordt opgevoerd, vindt Koolwijk geen probleem. Ik snap ook heel goed dat de Friese taal bewaard moet worden. Grappig dat het eerst in een andere taal is.” Koolwijk is zelf kwart-Fries, maar spreekt de taal niet. “Nee, ik kan maar één zin in het Fries, dus ik heb straks wel vertaling nodig.”

In de theaters

Jeugdtheater Frets voert Gozert in 2024 eerst speciaal voor basisscholen in Fryslân op, voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Friese scholen kunnen vanaf nu de voorstelling boeken. Gozert wordt in Friese theaters gespeeld, dat biedt basisscholen de

gelegenheid om met de kinderen een keer een theater te bezoeken. Na Fryslân wordt Gozert nog twee jaar in landelijke theaters vertoond.