Fries Gemengd Ensemble: nieuw koor in Sneek o.l.v. Jan Brens

SNEEK- Acht dames en vier heren gaan op dinsdag 14 september van start met repetities in een nieuw opgericht ensemble. Enkele dames, onder wie Paola Diekstra en Susan Bos vroegen twee jaar geleden al aan Jan Brens om een soort kleinkoor te formeren, dat ‘easy listening’ muziek brengt. Hierin zullen mooi klinkende arrangementen komen van bekende songs met solistische inbreng van eigen leden. Ze zijn geschreven door de dirigent. Verschillende van de 12 dames en heren hebben middels andere koren uit Sneek en omgeving reeds van zich laten horen, al dan niet in soli.

In de Oudvaartschool zullen elke dinsdag vanaf 19.30 uur repetities worden gehouden.

Op 7 november is het eerste optreden tijdens “Muziek in de Martini Bolsward” (eerdere titel “Zingen in de Martini”). Er is een concert met het Fries Blazers Ensemble o.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens en organist Jochem Schuurman uit Drachten, die bekend werd in tv-programma’s van Omrop Fryslân tijdens zondagse kerkdiensten uit Franeker. De pianist van het Fries Gemengd Ensemble is Oeds Wijnsma uit Leeuwarden.

Op zondag19 december volgt een concert in kerstsfeer met acteur Jan Arendz (Doopsgezinde kerk).