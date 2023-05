Fries adviesbureau Sijperda-Hardy gaat partnerschap aan met private equity-kantoor Het Participatie Huis uit Amstelveen

IJLST- Adviesbureau Sijperda-Hardy BV, gevestigd in het Friese IJlst, gaat een partnerschap aan met Het Participatie Huis uit Amstelveen. De investeerder uit Amstelveen beoogt met de samenwerking de marktpotentie van Sijperda-Hardy zowel organisch als via een uitgestippelde buy-and-buildstrategie verder uit te bouwen. De deal is tot stand gekomen met behulp van Marktlink, die tijdens het proces interesse aanwakkerde van meerdere potentiële strategische en financiële kopers.

Sijperda-Hardy adviseert opdrachtgevers op het gebied van installatietechniek, bouwfysica en brandbeveiliging. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd, en meegewerkt aan de totstandkoming van diverse kenmerkende gebouwen in Nederland, zoals het GGZ-gebouw in Leeuwarden en de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen. Het bedrijf heeft momenteel circa 20 medewerkers in dienst.

Abe Sijperda (57) kocht Sijperda-Hardy in 2005, samen met medeaandeelhouders Dirk van der Goot (57) en Robert Zeinstra (54). Na de transactie blijven zij alle drie aan boord en zullen ze opnieuw investeren in het bedrijf. Ben Heemskerk, founder van Het Participatie Huis, verwacht een groei in de vraag naar de diensten van Sijperda-Hardy en is blij dat de aandeelhouders actief blijven voor de organisatie. “Mede door de huidige fase van de energietransitie waar we ons in bevinden en de daarbij horende duurzaamheidseisen, zijn we enthousiast over het specialisme van Sijperda-Hardy. Met deze investering brengen we het bedrijf in stelling om gezond door te groeien en aan de toenemende vraag vanuit de markt te voldoen. Goed ondernemerschap, betrokkenheid en gedrevenheid zijn hierbij cruciale factoren. We zijn verheugd dat Abe, Dirk en Robert zich actief blijven inzetten voor de organisatie. Zo behouden we belangrijke kennis en competenties.”



Manager Ralph Meijer van Marktlink, die in opdracht van Sijperda-Hardy naar een geschikte investeerder zocht, spreekt van een soepel proces: “Er was veel interesse in Sijperda-Hardy, met name vanwege de aanwezige expertise in dit bedrijf. De klik en fit waren het beste met Het Participatie Huis. Door goede samenwerking en communicatie gedurende het proces kwam de overeenkomst snel tot stand.”

Het Participatie Huis investeert als onafhankelijke participatiemaatschappij in gezonde Nederlandse mkb-bedrijven. Het bedrijf focust zich op bedrijven die met name actief zijn in de handel of dienstverlening, een omzet realiseren van tussen de 2,5 en 25 miljoen euro, en een stabiel en winstgevend trackrecord hebben.