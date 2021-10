Freek de Jonge bij Van der Velde Sneek

Ongeveer twee jaar geleden publiceerde hij ‘Reikhalzend verlangen’ over zijn periode in Zaandam, nu duikt hij in ‘Kom verder!’ zijn eerste levensjaren in en laat hij ons kennismaken met zijn ouders en grootouders. Het verhaal begint in 1900 op Duiveland, waar de dan 14-jarige grootvader van Freek tijdens het hoeden van een kudde schapen een roeping krijgt. Het eindigt precies 51 jaar later in Workum, als de restauratie van de grote kerk voltooid is en de zoon van de geroepene besloten heeft het beroep als dominee van Zaandam te aanvaarden.

Met veel verbeeldingskracht beschrijft De Jonge het leven van zijn ouders en grootouders en voert ons een voorbije tijd binnen waarin het geloof intens wordt bevraagd en beleefd. Kerkhistorie, vaderlandse geschiedenis en de vorming van een gezin worden op een ernstige én vrolijke toon bijeengebracht.

“Kom verder! is de titel van het eerste deel van mijn memoires, waarbij het begrip ‘memoires’ ironisch opgevat moet worden. Wat weer niet wil zeggen dat het een grote grap is”, aldus De Jonge.

Freek de Jonge – Kom verder! Woensdag 3 november, 20.00 uur Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 te Sneek Toegang € 5,00 - reserveren gewenst Voor deze lezing is een coronatoegangsbewijs noodzakelijk