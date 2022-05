Fred Dirks van DBC-Sneek: “Met elkaar zorgen dat het nog beter wordt!”

Eigenaar Fred (Ferdinand Anthonius Maria) Dirks van DBC-Sneek B.V. geeft in zijn ruime werkplek aan de Zadelmakerstraat in Sneek meteen bij binnenkomst even een praktisch visitekaartje af: “Wil je een pen, dat is misschien wel handig, als je mij wilt interviewen?” Uiteraard nemen we de gadget aan, maar halen vervolgens de eigen meegenomen pen uit de binnenzak van het zomerjackje. De voice recorder komt op tafel te liggen om het gesprek op te nemen. In de vensterbank geen planten, maar een aantal gele opvallende modellen van ambulances. Later zal duidelijk worden dat Fred wel ‘iets’ en ook wel ‘iets meer’ met ziekenauto’s heeft. Maar eerst naar de mens achter DBC-Sneek. Wie is is Fred Dirks?

“Je kunt het inderdaad aan mijn huiskleur zien, ik heb een Indonesische moeder en mijn vader was een Bossche Bol", begint Fred Dirks zijn verhaal. "Ik ben de jongste uit een gezin van Joop Dirks en Margaretha van der Plas. Ik heb twee oudere broers en twee zusters. Ik ben in 1971 in Den Helder geboren en daar ook getogen. Vader was officier bij de Koninklijke Marine. Hij ging in 1982 met functioneel leeftijdsontslag uit de dienst en ik heb hem daarom als kind veel meer mee gemaakt dan mijn broers en zusters."

Militaire carrière in de gezondheidszorg

"Ze zeggen dan ook allemaal dat ik door hem verwend ben", zegt Fred met een glimlach op het gezicht, als hij vertelt over het warme gezin waarin hij opgroeide. "Ik ben het daar uiteraard niet mee eens, want pa lette veel meer op mij dan op hen toen ze zo jong waren.”

Na de Karel Doorman lagere school in Den Helder gaat de jonge Fred naar de Wilhelmina mavo in de marinestad. Daarna heeft hij het wel bekeken op school en gaat na de nodige korte baantjes dan toch het leger in. “Natuurlijk niet bij de Koninklijke Marine, want dat deed je als zoon van een marineofficier niet”, verklaart Fred zijn keuze voor de Landmacht. Z’n militaire loopbaan begint op 1 januari 1990. De jonge soldaat krijgt een opleiding tot hospik en maakt vervolgens carrière via de militaire school in Weert, waar hij opgeleid wordt tot onderofficier bij de geneeskundige troepen.

Er volgen uitzendingen naar het buitenland op vredesmissie en hierdoor is de beroepsmilitair vaak en veel van huis. Hij heeft dan zijn vrouw Bianca, waar hij inmiddels 28 jaar gelukkig mee getrouwd is, al ontmoet. Er volgen vele functies bij de Koninklijke Landmacht die allemaal gerelateerd zijn aan de gezondheidszorg.

Managementfuncties

Kortom, op de cv van Fred Dirks staat dat hij veel ervaring opgedaan heeft in de zorgverlening, leidinggeven, crisismanagement, verandertrajecten en complexe projecten. Niet alleen bij Defensie, want in mei 2003 neemt Fred afscheid van het leger en vervolgt zijn loopbaan in de burgerlijke gezondheidszorg. Fred werkt er onder andere als ambulanceverpleegkundige en krijgt bij UMCG Ambulancezorg nog weer later diverse managementfuncties in het noorden van het land . Z’n laatste job in loondienst is bij de Dokterswacht.

De managementfuncties brengen met zich mee dat Fred en zijn gezin in maart 2006 naar Sneek verhuizen. Het gezin bestaat naast Fred en zijn echtgenote Bianca uit dochter Fabiënne (2000) en de tweeling Myrthe en Issabelle (2004). Nog een jaartal dat door Fred als een scharnierpunt in z’n leven wordt aangemerkt, is 2018. “In dat jaar nemen Bianca en ik de beslissing dat ik als zelfstandige verder ga. En die keuze is inmiddels uitgegroeid tot een prachtig bedrijf onder de naam DBC-Sneek.”

Zorg- en Veiligheidsdomein

Fred Dirks maakt van DBC-Sneek een B.V. waar hij leiding aan geeft en is daarom geen ZZP'er. Het bedrijf zet zich binnen het Zorg- en Veiligheidsdomein in om veranderingstrajecten te begeleiden en om complexe projecten uit te voeren. “Ik ben niet een man van te veel woorden, maar vooral eentje van daden”, neemt Fred een aanloopje op onze vraag wat DBC-Sneek doet. "De letters DBC staan voor Dirks Bedrijfs Consultancy, en ik heb Sneek verbonden als merknaam omdat wij hier wonen.”

Uit alles wordt duidelijk dat de oud-militair en verpleegkundige zijn opgedane kennis en ervaring wil inzetten om bedrijven en organisaties uit de Zorg en het Veiligheidsdomein te helpen om acute managementproblemen op te lossen. Dit dot Fred samen met zijn medewerkers. Fred Dirks: “Wij zijn er ook om bedrijven en organisaties, die níét werkzaam zijn binnen zorg en veiligheid, te helpen om een crisisorganisatie op te zetten. Sorry voor het woord, maar dat heet 'business continuity'-management."

Fysiek weerbaarder

"Verder kunnen wij ook onze diensten aanbieden om personeel fysiek weerbaarder te maken”, vervolgt Fred. "Als men weerbaar is, kan men op een passende wijze ook opkomen voor zichzelf. Met respect voor anderen kan men ook grenzen trekken die voor de persoon bepalend zijn wat deze wil of niet wil wat er met hem gebeurt. Weerbaarheid werkt dan ook preventief. Een voorwaarde om weerbaar te kunnen zijn is dat men een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen moet hebben. Dan pas is men in staat voor zichzelf op te komen en ook om hulp te vragen.

Gedurende de trainingen werken deelnemers vooral aan het vergroten van die eigenwaarde en dat zelfvertrouwen. door actief bezig te zijn met het reageren op ongewenst gedrag van derden. Deelnemers worden vaardigheden aangeleerd, en men leert te reageren door gedrag te oefenen die kan voorkomen dat men slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag. Maar men leert ook te voorkomen dat men zélf grensoverschrijdend gedrag gaat plegen. Men leert proportioneel te handelen op bepaalde situaties.

De weerbaarheidstrainingen worden op maat aangeboden. In een gesprek worden de wensen en behoeften van de deelnemers vastgesteld en van daaruit wordt een op maat gesneden opleiding, trainingsplan of workshop aangeboden.”

Fundament

Tijdens ons interview komen Bianca en Isabelle even bij echtgenoot en vader langs voor een ‘bakkie’. Het is illustratief voor de sfeer waarin Fred het liefst zijn werk doet. Warm en betrokken. “Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, het voelt gewoon goed wat ik nu doe. Natuurlijk hebben wij ambities, maar dan denken we zeker niet alleen maar groter en groter. We willen DBC-Sneek uit laten groeien tot een fundament waar men terecht kan voor interim, advies, projecten en, of weerbaarheidstrainingen binnen het Zorg- en Veiligheidsdomein."

Dat de naam 'Sneek' is toegevoegd in de bedrijfsnaam, vindt ook dochter Issabelle een goede keuze van haar vader. “Ik heb de eerste twee jaren van mijn leven in Assen gewoond. Daarna in Sneek en ik vind het hier heerlijk!”, bekent ze. Haar ouders lachen tevreden. Met een: “Er is meer dan werk en ik ben absoluut niet een persoon die zoveel mogelijk geld wil binnen harken", komen we aan bij het einde van dit gesprek. "We willen een mooi solide bedrijf bouwen en op een fijne manier leven. Dat is mij de afgelopen tijd meer dan duidelijk geworden”, besluit Fred. Zijn adagium is niet voor niets: 'Met elkaar zorgen dat het nog beter wordt!'

Tekst en foto's: Henk van der Veer