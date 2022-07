Franse sferen in Arum - De zonnebloemen bloeien bij Plukgeluk Arum

ARUM - In de bloemenpluktuin van Plukgeluk Arum (plukgeluk-arum.nl) bloeien inmiddels ook de zonnebloemen. Het maakt de tuin nog dubbel zo feestelijk.

“Er zijn mensen voor wie de weken na de Tour de France toch een beetje heimwee geven,” zegt Plukgeluk-gastheer Wigle Sinnema. “Na weken in Franse sferen landen ze weer op de Friese klei. Maar die Friese klei kan juist de Franse sfeer weer helemaal terugbrengen. Want juist in deze weken beginnen die schitterende grote zonnebloemen te bloeien.”

En voor maar één tientje kan iedereen daar wekenlang van genieten. “Het systeem is heel eenvoudig. Je koopt voor maar één tientje een vierkante meter bloemen. Maar die vierkante meter is puur symbolisch: iedereen die een tientje betaalt mag de hele zomer gratis plukken. Zonnebloemen, maar ook al die andere kleurig bloemen die er staan.

“De opbrengst gaat naar een drietal goeie doelen. Ze staan op onze website, en daar kun je ook zien hoe je je tientje kunt betalen. Zoals gezegd: één tientje geeft recht op een zomer lang plukken. Maar gelukkig zijn er mensen die als ze een aantal keren een boeket hebben geplukt nog een paar vierkante metertjes bijbetalen. Allemaal voor het goeie doel!”