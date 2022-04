Frank Veenwijk en Daan Huijsman op het hoogste schavotje in de Omloop van het Gewone Volk Folsgare

FOLSGARE - Afgelopen vrijdagavond was het weer tijd voor een klassieker op de noordelijke wielerkalender: de Omloop van het Gewone Volk in Folsgare. Met een kleine honderd renners aan het vertrek, een rijkgevulde prijzenpot en veel publiek langs de kant waren alle ingrediënten aanwezig voor een mooie koersavond.

De avond werd echter geopend met een serieuze noot. Op donderdag 14 april is WV Snits-erelid Egbert LaGro op tachtigjarige leeftijd overleden na een ziekbed. LaGro was zeer actief in de schaats- en wielersport, waardoor nagenoeg het hele peloton hem wel kende. Voor aanvang van de wedstrijd werd daarom een indrukwekkende minuut stilte gehouden.

Klokslag 18.00 uur was het dan tijd voor de wedstrijd en mochten de Amateurs hun wedstrijd aanvangen (71 kilometer), een minuutje later gevolgd door het Sportklassepeloton (53 kilometer). Bij beide categorieën was het eerste deel van de koers weinig attractief. De premiesprints voor prijzen als lijmtangen, schroevendraaier setjes en fietspompen leverden voor het publiek het meeste vermaak op.

Toch was bij de Sportklasse halverwege de wedstrijd het spel wel op de wagen, aangezien er op de onbeschutte wegen rondom Folsgare waaiers ontstonden. Het eerste peloton, bestaande uit zo’n twintig renners, reed de tweede groep al snel op vijftien seconden achterstand. Een ronde later was het verschil al verdubbeld naar een halve minuut en was wel duidelijk dat de eerste groep zou gaan strijden om de zege. Marco Swierstra probeerde het nog met een uitval, maar zijn maximale voorsprong van een vijftiental seconden bleek onvoldoende om stand te houden. Na 53 kilometer was het Dave Huijsman die met twee fietslengten voorsprong de beste bleek in de eindsprint, gevolgd door Rijk Tadema en Dennie van der Kooi.

Dan weer terug naar de wedstrijd bij de Amateurs. Hier ging de wedstrijd pas echt los toen de strijd om de premies reeds beslecht was. In de zesde ronde trokken drie renners ten aanval, te weten Bas Bosma, Thiemen Siemensma en Wieger van der Wier. Zij werden bij de zesde doorkomst aan start/finish op twaalf seconden gevolgd door Gaatze Postma en Frank Veenwijk. Vlak hierachter reed Evert-Jan Veldkamp. Het peloton was door de drie aan kop reeds op een halve minuut achterstand gereden. Bij het ingaan van de laatste ronde bestond de kopgroep uit vijf mannen. Postma en Veenwijk konden de aansluiting vinden bij de drie aanvankelijke koplopers, Veldkamp was weer ingerekend door het peloton. Met zo’n 25 seconden voorsprong op het peloton, was alles nog mogelijk in de laatste ronde.

Toch bleek ruim tien minuten later dat de vijf koplopers het vol wisten te houden tot aan de streep en zouden gaan sprinten om de winst. Wat volgde was een tumultueuze sprint, waarbij Veenwijk nipt de betere bleek van Van der Wier, met Bosma op een derde plaats. Wat volgde was een uitgebreid juryberaad, waarin werd besloten om de uitslag te laten zoals die was. De pelotonsprint om de zesde plaats werd gewonnen door Bonne Aans.

De wieleravond werd zoals gewoonlijk afgesloten met een gezellige prijsuitreiking in dorpshuis Yn’e Lijte. Komende woensdag en vrijdag is het weer volop koers bij WV Snits, want dan staan de Tijdrit van Harich en het OFK Amateurs Goënga op het programma. Graag tot dan!

Top-10 Amateurs

Frank Veenwijk, Leens Wieger van der Wier, Marum Bas Bosma, Wolvega Thiemen Siemensma, Koudum Gaatze Postma, Kollumerzwaag Bonne Aans, Drachten Dennis Steverink, Assen Pieter Dijkstra, Hallum Jack Kuper, Dokkum Rob Wielink, Peize

Top-10 Sportklasse