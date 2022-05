Frame Running: Uniek Atletiek bij Horror

SNEEK - Afgelopen zaterdag vond op de atletiekbaan van AV Horror de pilot les plaats van het Frame Runnen, een activiteit voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking die in het dagelijks leven voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van een rollator of rolstoel.

Maria Poiesz, ad-interim voorzitter van Horror: “Corona gooide roet in het eten, maar wat is het fantastisch dat we nu eindelijk kunnen beginnen.” Frame Running is een sport die je doet op een frame met drie wielen, een zadel, een stuur en een borststeun. Je gebruikt je voeten om je voort te bewegen waardoor je kunt lopen of zelfs rennen.

“Het is enorm goed voor de conditie van kinderen die in het dagelijks leven zeer weinig beweging krijgen en daarom vinden we het geweldig dat Horror deze activiteit nu kan aanbieden”, glundert Poiesz, een bekende naam in het Aangepast Sporten en dochter van medeoprichter van Horror Anton Poiesz.

Poiesz: “Onze gemeente was nog een witte vlek op de kaart van gemeentes waar Frame Running mogelijk is, dus hoeven kinderen hiervoor straks niet meer naar Drachten of Leeuwarden. Natuurlijk willen we die groepen niet uit elkaar halen. We hopen wel dat we door onze contacten met bijvoorbeeld school Lyndensteyn en het Speciaal Onderwijs in onze gemeente ook hier een mooie groep kunnen opstarten.”

Frame Running in Sneek vloeit direct voort uit het Sportakkoord van de gemeente Súdwest-Fryslân, waarmee de gemeente bewegen voor iedereen wil stimuleren. Voor de pilot Frame Running werkt Horror samen met het Beweegteam Súdwest-Fryslân en wordt het ondersteund door Frame Running Nederland en de Atletiekunie.

Vanaf 11 juni tot en met 9 juli zijn er wekelijks gratis proeflessen op zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00 op de atletiekbaan van Horror bij sporthal het Schuttersveld. Er zijn enkele gratis running frames beschikbaar om het te proberen.



Graag aanmelden via uniekatletiek@avhorror.nl

Tekst: Gerhard Bouma