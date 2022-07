Fraai bloemstuk bij replica Sneker Pan in Sint Martinuskerk Sneek

SNEEK- De bloemschiksters van Pro Deo kregen vanmorgen alle eer van hun vrijwilligerswerk. Tijdens de landelijke uitzending van de mis in de R.K. kerk in Sneek kwam hun creatie vol in beeld.

Dat Sneek watersportstad is moge bekend zijn. Dat ook het skûtsjesilen in de stad leeft werd vanmorgen nog maar weer eens bevestigd. De dames van Pro Deo hadden rond de replica van de Sneker Pan een fraai bloemstuk geschikt. De replica is van Sneker Piet Boelsma, die op 2 juli benoemd is tot Lid van verdienste van de SKS.

De Sneker Pan deed het gisteren in de openingswedstrijd uitstekend met een vijfde plaats. Met de zegen van pastoor Peter van der Weide kan het alleen nog maar beter worden!