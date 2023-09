'Fr11slân door de ogen van Vermeer' - Expositie in het Vermeer Centrum Delft

HEERENVEEN - In het Vermeer Centrum Delft is een expositie te zien van de kunstenaars Gabriëlle Westra en Randolph Algera. Vanuit Heerenveen hebben beide kunstenaars – samen met Arcadia - een cultuurproject gestart dat staat voor de kracht van verbeelding en gemeenschap: het project ‘Fr11slân door de ogen van Vermeer’.

De verhalen uit die steden en buurten worden vertaald naar schilderijen en portretten in de stijl van Vermeer. Randolph en Gabriëlle pretenderen niet een Vermeer te zijn, maar laten zich graag inspireren door de meester van het licht. Er wordt gefilosofeerd over de vraag hoe het zou zijn als Vermeer in Friesland gewoond had.

Welke stadsgezichten zou hij geschilderd hebben? Welke vrouwen, mannen en kinderen zou hij geportretteerd hebben? Met deze bijzondere vragen zijn zij als kunstenaars aan de slag gegaan. In totaal zijn elf schilderijen gemaakt: Randolph maakte vijf stadsgezichten, Gabriëlle vijf portretten en gezamenlijk één werk.

Hindelooper schilderkunst

De expositie in Delft werd gisteren officieel geopend door burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. Op het doek is ook Titus Stallmann van Roosje Oud Hindelooper Schilderkunst vastgelegd. "Blijft een beetje vreemd om je zelf geportreteerd te zien. Maar heel eervol en prachtig geschilderd door Gabrielle Westra", laat Stallmann op Facebook weten.

De expositie is van van 2 september tot en met 29 oktober. Zie vermeerdelft.nl.